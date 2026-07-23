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- Negative Energy: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು ಹೇಗೆ? ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು?
Negative Energy: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು ಹೇಗೆ? ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಂಡಿತರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? ನೋಡೋಣ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಅದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪಂಡಿತರ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಜಗಳಗಳು
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಅಸಮತೋಲನವಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಳಾಗುವುದು
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಗಡಿಯಾರಗಳು, ಲೈಟ್ಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಹಾಳಾಗುವುದು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆದರೆ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲು ಇಷ್ಟವಾಗದಿರುವುದು, ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಭಾವನೆಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಸಾಕಷ್ಟು ಆದಾಯವಿದ್ದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ನಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಯಾವುದಾದರೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚುಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲಿತ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅನಗತ್ಯ ಆಯಾಸ
ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಸ್ತಾದಂತೆ ಅನಿಸುವುದು, ಆದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಆಗುವುದು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಸಂಕೇತ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪಂಡಿತರು. ಹಾಗೆಯೇ, ರಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬಾರದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುವುದು ಕೂಡ ಇದರ ಪ್ರಭಾವದ ಭಾಗವೇ ಆಗಿದೆ.
ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ತೊಡೆದು ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಗಾಳಿ-ಬೆಳಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು, ಗಣಪತಿ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.