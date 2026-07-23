Homemade silver polish tips: ಕಪ್ಪಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲ್ಚೈನು ಅಥವಾ ದೇವರ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ಶೆಫ್ ಪಂಕಜ್ ಭದೌರಿಯಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಈ 20 ನಿಮಿಷದ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸದರಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ!
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಅಥವಾ ಪೂಜಾ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಗಂಧಕದ (Sulphur) ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಪದರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಅನೇಕರು ದುಬಾರಿ ಪಾಲಿಶ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮಾಸ್ಟರ್ಶೆಫ್ ಪಂಕಜ್ ಭದೌರಿಯಾ ಅವರು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಅದ್ಭುತ ಟ್ರಿಕ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೌಲ್ (ಪಾತ್ರೆ)
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್
ಬಿಸಿ ನೀರು
1-2 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು
1-2 ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ
ಮೃದುವಾದ ಒಣ ಬಟ್ಟೆ
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಹಂತ-ಹಂತದ ವಿಧಾನ
1. ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹೊಂದಿಸಿ
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೌಲ್ನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿ. ಗಮನಿಸಿ..ಫಾಯಿಲ್ನ ಹೊಳೆಯುವ ಭಾಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
2. ದ್ರಾವಣ ತಯಾರಿಕೆ
ಈಗ ಆ ಬೌಲ್ಗೆ ಕುದಿಯುವ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಪ್ಪು ಪದರವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ.
3. ನೆನೆಸಿಡಿ
ಈಗ ಕಪ್ಪಾಗಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಳುಗಿಸಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಸಲ್ಫರ್ ಅನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
4.ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ..
20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ತೊಳೆದು, ಮೃದುವಾದ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಿರಮಿರನೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು!
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಹಸ್ಯವೇನು?
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಪದರಕ್ಕೆ 'ಟಾರ್ನಿಶ್' (Silver Sulfide) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ (Electrochemical reaction) ನಡೆದು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಸಲ್ಫರ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಹರಳುಗಳಿದ್ದರೆ (Gems/Pearls) ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ