ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹುಬ್ಬುಗಳ ಬುಡಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆ ನೀಡಿ ಹೊಸ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಅವು ವೇಗವಾಗಿ ಉದ್ದವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ ಅಂಶಗಳು ಹುಬ್ಬಿನ ದುರ್ಬಲ ಕೂದಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ನಿಂತು, ಹುಬ್ಬುಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೊಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹುಬ್ಬಿನ ಕೆಳಗಿನ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಒಣಗುವುದು, ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಹುಬ್ಬುಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಹೊಳಪು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಹುಬ್ಬುಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಂಪು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉರಿ ಅಥವಾ ಊತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ 2-3 ಹನಿ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹುಬ್ಬುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ ತೊಳೆಯಿರಿ.
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