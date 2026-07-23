ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಉಂಗುರಗಳ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಬೆರಳಿಗೆ ಅಂದ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಬಜೆಟ್ಗೂ ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ದಿನಬಳಕೆಗೆ ಯಾರೂ ಭಾರವಾದ ಉಂಗುರ ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, 1 ಗ್ರಾಂ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಲೀಫ್ ಶೇಪ್ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೋನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇದು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟ. 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆ ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಝಿರ್ಕಾನ್ ಹರಳುಗಳು ಲುಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಕೈ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಆದರೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್ಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂದಿಗೂ ಹಳೆಯದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋನ್ಗಳು, ಎಲೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಇದನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಈ ಉಂಗುರ ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯೂನಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಯ ಆಕಾರದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಝಿರ್ಕಾನ್ ಹರಳುಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ದಿನಬಳಕೆಗೆ ಧರಿಸಲು ಆಗದಿದ್ದರೂ, ಪಾರ್ಟಿ-ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
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