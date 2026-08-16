'ಆಪ್ ಕೀ ಅದಾಲತ್'ನಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಭ್ಯತೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ 'ಟಕ್ಕರ್' ನೀಡಿದರು. ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಳೆಯ ಹೇಳಿಕೆ ಕೆದಕಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಶ್ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವೇನು? ನೋಡಿ..
Yash reply on Rashmika Mandanna Show Off comment in Aap Ki Adalat show: ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಎದುರು 'ಅದಾಲತ್' ಫೇಲ್! ರಶ್ಮಿಕಾ ಕಿರಿಕ್ ಮೇಲೆ ಯಶ್ ಎಸೆದದ್ದು ಪ್ರೀತಿಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಬಾಂಬ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯ ಪನ್ನೀರು!
ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಕ್ಷಣ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 'ಆಪ್ ಕೀ ಅದಾಲತ್'ನ ಬೋನಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಸ್' ಯಶ್! ರಜತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಚುಚ್ಚುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಂದರೆ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳೇ ಬೆವರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಶ್ ಮಾತ್ರ ಅದೆಂತಹ 'ಸ್ವಾಗ್' ಮತ್ತು ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದರೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಪಾಠವೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತು.
ಆ ಹಳೆಯ 'ಶೋ-ಆಫ್' ಕಿರಿಕ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಕೂಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್!
ಸಂದರ್ಶನದ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರನ್ನ 'ಶೋ-ಆಫ್' ಕಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವಾಗಿತ್ತು. ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಟುವಾಗಿ ಎದುರಾದಾಗ ಯಶ್ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಭಾರತವೇ ಬೆರಗಾಗಿದೆ!
ಯಶ್ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, "ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ರೀ... ಕೆಲವು 'ಬಕ್ವಾಸ್' ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶಕರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕೆಟ್ಟವರನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಆಗ ತಾನೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳಿರಬಹುದು." ಇದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಉತ್ತರವಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನ ಔದಾರ್ಯ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ರೇಟಿಂಗ್ ಹಸಿವಿಗೆ ಕಲಾವಿದರು ಹೇಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಶ್ ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.
"ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ!"
ಯಶ್ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಂತಹ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೆಂದರೆ, ಟೀಕಾಕಾರರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. "ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅದು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೇನೋ ಅದು ನಾನೇ," ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ನಟನನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸಿದೆ.
ಶಿವಣ್ಣನ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಕಿವಿಮಾತು!
ಕೇವಲ ವಿವಾದಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾನವೀಯತೆಯಲ್ಲೂ ಯಶ್ ಸದಾ ಮುಂದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಲು ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಇಂದಿನ 'ಜೆನ್ ಜಿ' (Gen Z) ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಯಾವುದನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ, ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಆಪ್ ಕೀ ಅದಾಲತ್'ನಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಭ್ಯತೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ 'ಟಕ್ಕರ್' ನೀಡಿದರು. ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಬೆಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಶ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ! ಇನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ!