'ಇರುವುದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅತ್ಯಂತ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ತುಣುಕನ್ನು ನೋಡಿ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಶ್. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅಜ್ಜಿಯ ಕಥೆ ಏನು ಹಾಗಿದ್ರೆ..?
Rocking Star Yash talk on Toxic Bold Scences: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾದಕತೆ ಇದೆಯೇ? ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ 'ರಾಕಿ ಭಾಯ್' ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ ದಂಗಾದ ಟ್ರೋಲರ್ಸ್!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಿಂದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೆಯೂ ಈಗ ಇತಿಹಾಸ. ಸದ್ಯ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’. ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಎಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆಯೋ, ಅದರಲ್ಲಿನ ‘ತಬಾಹಿ’ ಅನ್ನೋ ಹಾಡು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಂಚಲನ ಅಷ್ಟೇ ಭೀಕರವಾಗಿದೆ.
ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧವೇ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕೆಲವರು ಯಶ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ನಡುವಿನ ‘ಬೋಲ್ಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ’ ಕಂಡು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು "ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು" ಎಂದು ಮೂಗು ಮುರಿದಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಖುದ್ದು ಯಶ್ ಅವರೇ ‘ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್’ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರೋಲರ್ಗಳ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ!
ಶಾಂತವಾಗಿಯೇ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಯಶ್!
ರಜತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕಟುವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಯಶ್, ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತವಾಗಿಯೇ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನೋಡಿ, ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಇರಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ‘ತಬಾಹಿ’ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಾನು ಕಿಯಾರಾಗೆ ಕಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ! ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅತ್ಯಂತ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ (Artistically) ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಹಾಡಿನ ಮೇಲಿದ್ದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಗರಿಮೆ
ಯಶ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ತುಣುಕನ್ನು ನೋಡಿ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು. "ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಧ್ವನಿ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಉದ್ದೇಶವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ದೃಶ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ‘ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯ’ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಕಲೆಗೆ ಮಾಡುವ ಅವಮಾನ," ಎಂದು ಯಶ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆನ್-ಜಿ (Gen-Z) ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ನಿಯಮಗಳು
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ, ಇದು ಇಂದಿನ ಯುವಪೀಳಿಗೆಯ ಕನ್ನಡಿ ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಹಳೆಯ ನಿಯಮಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಅವರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಶ್. ಈ ಮೂಲಕ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಕೇವಲ ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಕಥಾವಸ್ತು ಇದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ ಯಶ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ!
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ‘ತಬಾಹಿ’ ಹಾಡಿನ ಸುತ್ತ ಹಬ್ಬಿದ್ದ ಅಶ್ಲೀಲತೆಯ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಯಶ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಗೌರವವಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವ ಯಶ್, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈ ರೀತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಈಗ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಯಶ್ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿರುವ ಆ ‘ಫೇರಿಟೇಲ್’ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಯಲಿದೆ!