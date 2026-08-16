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- ಆ ಒಂದೇ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಬದಲಿಸಿತು ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ ಜೀವನ, 65 ಕೆಜಿಯಿಂದ 50 ಕೆಜಿಗೆ ಇಳಿದ್ರೂ ಖುಷಿ ಇರಲಿಲ್ಲ
ಆ ಒಂದೇ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಬದಲಿಸಿತು ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ ಜೀವನ, 65 ಕೆಜಿಯಿಂದ 50 ಕೆಜಿಗೆ ಇಳಿದ್ರೂ ಖುಷಿ ಇರಲಿಲ್ಲ
ಕನ್ನಡದ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ ಅವರು ಇಂದು ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯ ಥರ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ದಪ್ಪಗಿದ್ದರಂತೆ, ಹೇಗೆ ಸಣ್ಣಗಾದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫಸ್ಟ್ 65kg ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ರು
2107 ರಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ದಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ನಾನು 65kg ತೂಕ ಇದ್ದೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ದಪ್ಪಗಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅನಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಬಂತು. ಆಗ ನಾನು ಅಕ್ಕ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ನನಗೆ 26 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಕರಿಯರ್ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದೆ,ಆಮೇಲೆ ದಪ್ಪಗಾದೆ ಎಂದು ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಸಣ್ಣಗಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಜೀವನಶೈಲಿ. ತಮ್ಮ 9 ವರ್ಷಗಳ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪಯಣದಲ್ಲಿ (2017 ರಿಂದ 2026) ಗಳಿಸಿದ ನೈಜ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 'ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್' (Strength Training) ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಧಾರಿತವಲ್ಲದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಜಿಮ್ ಪಯಣ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
2017 ರಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಒಂದರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು (ಸುಮಾರು 65 ಕೆಜಿ) ಕಂಡು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಕಾಡಿದಾಗ ಮಯೂರಿ ಅವರು ಸಣ್ಣಗಾಗಲೇಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಜಿಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದರು. ಆರಂಭಿಕ ತಪ್ಪುಗಳು: ಆರಂಭದ 5-6 ತಿಂಗಳು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಡಿಯೋ (Cardio) ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಡಯಟ್ ಮಾಡಿ 55 ಕೆಜಿಗೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 5 ರ ಅನುಭವ: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ತೂಕ 50 ಕೆಜಿಗೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಆದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ (Strength) ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ನಿಶಕ್ತರಾಗಿ (Weak) ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟು 'ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್' ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ?
ಬರಿ ಸಣ್ಣಗಾದರೆ ಸಾಲದು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಎಂದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆದಾಗ ಅವರು ಯೋಗ, ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೈನರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ (ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
5 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನಿಂದಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 5 ರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಮಯೂರಿ, ಸೀಸನ್ 9 ರ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಈ ಶಕ್ತಿಯೇ ಕಾರಣ. ದಿನಕ್ಕೆ 14 ರಿಂದ 20 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಾಳ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಎನರ್ಜಿ ಲಭಿಸಿತು. ನಿರಂತರ ಶ್ರಮದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ 'ಪುಲ್-ಅಪ್' (Pull-up) ಮಾಡುವ ಸಫಲತೆ ಸಾಧಿಸಿದರು.
ಮಹಿಳೆಯರು ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕೇ? (ಮಿಥ್ಯ vs ಸತ್ಯ)
ಮಿಥ್ಯ: ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ವೇಟ್ಸ್ ಎತ್ತಿದರೆ ಗಂಡಸರಂತೆ ಬಲ್ಕಿ (Huge/Manly) ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯ: ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುವವರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂಟೇಕ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಾಡಿ ಲೀನ್ (Lean) ಹಾಗೂ ಟೋನ್ಡ್ (Toned) ಆಗುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಗಂಡಸರಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.
ವೇಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್
ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮೂಡ್ ಬೂಸ್ಟ್: ದಿನಪೂರ್ತಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಂಟೇನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ: ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದ ಕ್ರಾಮ್ಸ್ (Cramps), ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಪಿಸಿಓಡಿ/ಪಿಸಿಓಎಸ್ (PCOD/PCOS) ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಮೂಳೆ/ಮಸಲ್ ಬಲವರ್ಧನೆ: 30-40ರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆದು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಯಟ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕೌಟ್ ರೊಟೀನ್
ಡಯಟ್ ಎಂದರೆ ಉಪವಾಸವಲ್ಲ: ಡಯಟ್ ಎಂದರೆ ಗಾಳಿ-ನೀರು ಕುಡಿದು ಬದುಕುವುದಲ್ಲ; ಮನೆ ಊಟ, ಪ್ರೋಟೀನ್, ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಸೇವನೆ.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೂತ್ರ: 80% ಮನೆ ಊಟ / ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ 20% ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ.
ರನ್ನಿಂಗ್ & ಗೋಲ್ಸ್: ವಾರದಲ್ಲಿ 4 ದಿನ ಮಸಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ (Upper/Lower body split) ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, 2026 ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಹಾಗೂ 'ಹೈರಾಕ್ಸ್' (Hyrox) ಚಾಲೆಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
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