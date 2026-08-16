ಶುಭ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದಿಂದ ಕೀಳರಿಮೆ ಉಂಟಾಗಿ ಅವರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಗಿಂತ 20 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳಾದ ಗೆಳತಿ ಶುಭ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದಿಂದ ಕೀಳರಿಮೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 53 ವರ್ಷದ ಕಶ್ಯಪ್ ಮತ್ತು 30ರ ಹರೆಯದ ಶುಭ್ರಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಶುಭ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಗಿಂತ 20 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳಾದ ಶುಭ್ರಾ ಜೊತೆಗಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದಿಂದಾಗಿ ತಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೀಳರಿಮೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಜೊತೆಗಿರುವ ಈ ಜೋಡಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾನಿಸ್ ಸೀಕ್ವೇರಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ 53 ವರ್ಷ, ಶುಭ್ರಾ ಅವರಿಗೆ 30ರ ಹರೆಯ. ಶುಭ್ರಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದಿಂದ ಕಶ್ಯಪ್ಗೆ ಕೀಳರಿಮೆ
"ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೀಳರಿಮೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ನಾನು ಅವಳನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ," ಎಂದು ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ಜಾನಿಸ್ ಸೀಕ್ವೇರಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದಿಂದ ಎದುರಾದ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ತನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೀಳರಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಆದರೆ ಶುಭ್ರಾ ಮಾತ್ರ ಯುವತಿಯಾಗಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಕಶ್ಯಪ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
"ನನಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಳುಕಿತ್ತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತೆಂದರೆ, ನಾನು ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನೇ ದೂರ ತಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನೂ ಅವರು ನೀಡಿದರು: "ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಈಗಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ವಯಸ್ಸು ಅವಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ." ಕಶ್ಯಪ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ, "ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೀಳರಿಮೆ ಶುರುವಾಯಿತು," ಎಂದರು.
ಕಶ್ಯಪ್ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭ್ರಾ ಮಾತು
"ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವುದು, ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು," ಎಂದು ಶುಭ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕಶ್ಯಪ್ ತಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಶುಭ್ರಾ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶುಭ್ರಾ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿ ಎಂಬುದು ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು.
"ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಆಗ 20ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತೇವೆ," ಎಂದು ಅವರು ಸೇರಿಸಿದರು. ಆಗ ಕಶ್ಯಪ್, "ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಮರಳಿ ಬರಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಮಾತುಕತೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿತು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಈ ಜೋಡಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಂಧ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ
"ನಾನು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅವಳೊಂದಿಗೇ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ," ಎಂದು ಕಶ್ಯಪ್ ಹೇಳಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಟೀಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರ ಬಂಧವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಶುಭ್ರಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳೆಂದರೆ ಇಷ್ಟ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಭ್ರಾಗೆ ಮದುವೆ ಎಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಕಶ್ಯಪ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಈಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡು, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.