ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಕೊನೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಸಿನಿಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಟ್ರೇಲರ್, ಸಿನಿಮಾದ ಕರಾಳ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಝಲಕ್ ತೋರಿಸಿದೆ.
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ಅಪ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಕೊನೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಸಿನಿಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಟ್ರೇಲರ್, ಸಿನಿಮಾದ ಕರಾಳ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಝಲಕ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಕ್ರೈಮ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಅಧಿಕಾರದ ಆಟ ಹಾಗೂ ದ್ರೋಹದ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಎಂಬಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಹಾಗೂ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪ್ರಮುಖರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕ್ರೈಮ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಯಶ್!
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಟ್ರೇಲರ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯ ಕ್ರೈಮ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರದ ಹೋರಾಟ, ದ್ರೋಹ, ಅಪರಾಧ ಹಾಗೂ ಹಿಂಸೆಯ ನಡುವೆ ಯಶ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಹಲವು ರಗಡ್ ಲುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಬಿರುಸಿನ ಫೈಟ್ಸ್, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಯಶ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಏನು? ಈ ಅಪರಾಧ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಟ್ರೇಲರ್ ನೇರ ಉತ್ತರ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಯಶ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ?
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರಿಪಲ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಶ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೂರು ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರದ ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರಗಳೇ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ಗೂ ಜಾಗ!
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಕೇವಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಯಶ್ ಪಾತ್ರದ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುವ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ದ್ರೋಹದ ಅಂಶಗಳಿಗೂ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಯಶ್ ಅವರ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಹಾಗೂ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧವೇನು ಎಂಬುದು ಈಗ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸೂಚನೆ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
1940ರಿಂದ 1970ರ ದಶಕದ ಗೋವಾದ ಕ್ರೈಮ್ ಜಗತ್ತು?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಕಥೆ 1940ರಿಂದ 1970ರ ದಶಕದ ಅವಧಿಯ ಗೋವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಅಪರಾಧ ಜಾಲ ಹಾಗೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆಯ ಸುತ್ತ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೆಟ್ಗಳು, ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೃಶ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸವೂ ಹಳೆಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಭರ್ಜರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಸೆಟ್ಗಳು ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕಥೆಯಾಗಿರದೆ, ಪೀರಿಯಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ರಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೈಮ್ ಸಾಗಾ ಆಗಿರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ!
ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಎಂದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕಿ. ಆದರೆ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವುದು ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲೇ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯ ಗಂಭೀರ ಕಥನದೊಂದಿಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಗ್ಲಾಮರ್, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಆಟವನ್ನು ಬೆರೆಸಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕಿಯಾರಾ, ನಯನತಾರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗ
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಿರುವು ಪಡೆಯಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲ. ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗವಿರುವ ಸುಳಿವು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ಕಂಬ್ಯಾಕ್
‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಸರಣಿಯ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ನ ಮಾಸ್ ಇಮೇಜ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲು ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವುದು ಟ್ರೇಲರ್ನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್, ಪಾತ್ರದ ಗಾಢತೆ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಶೈಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 26ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’!
ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ಅಪ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2026ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಕಂಬ್ಯಾಕ್, ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥನ, ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ರಾಪ್, ಭರ್ಜರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗ-ಇವೆಲ್ಲದರ ಕಾರಣ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಸದ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ.