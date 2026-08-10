ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಲೋಕದ ಕಥೆ ಎಂಬುದು ಟ್ರೇಲರ್ನಿಂದಲೇ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರಂದು ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
Rocking Star Yash- Kiara Advani Bold Scenes: ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಜೊತೆ ಕಿಯಾರಾ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್: ಯಶ್ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಫುಲ್ ವೈರಲ್!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಅದು 'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್' ಯಶ್. ಸದ್ಯ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ಕೇವಲ ಆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಶ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ನಡುವಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದಲೂ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ!
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಪರ-ವಿರೋಧದ ಸಮರ!
ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ನಡುವಿನ ಕೆಲವು ಆತ್ಮೀಯ ಹಾಗೂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಕೆಲವರು "ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಅವರ ಇಂತಹ ಅವತಾರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು "ಇದು ಕಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಬೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಯತ್ನ" ಎಂದು ಕಿಯಾರಾ ಅವರ ನಟನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಕಿಯಾರಾ ಪತಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫ್ರೋಬ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ!
ಪತ್ನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಹೀರೋ!
ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ನಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, "ಕಿಯಾರಾ, ನಿನ್ನ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ತೋರಿರುವ ಉತ್ಸಾಹ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಇದು ನಿನ್ನ ಕರಿಯರ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗುವ ಸಿನಿಮಾ. ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೋಡಲು ನಾನು ಆಗಸ್ಟ್ 26ಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಪತ್ನಿಯ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರ ಈ 'ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್' ನಡೆಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಿಯಾರಾ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ‘ಬಾಸ್’ ಯಶ್!
ಕೇವಲ ಪತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇತ್ತ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಯಶ್ ಕೂಡ ಕಿಯಾರಾ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಶ್, "ಕಿಯಾರಾ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ನಟಿ. ಅವರು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಬದ್ಧತೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಗ್ರೇಟ್. ಟೀಕೆಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ, ಆದರೆ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ, ಜನರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಕಿಯಾರಾಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಈ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಕಂಡು ಕಿಯಾರಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಾರಾಗಣವೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ!
ಬರೀ ಯಶ್-ಕಿಯಾರಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ದಂಡೇ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ಮಣಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಅಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಲೋಕದ ಕಥೆ ಎಂಬುದು ಟ್ರೇಲರ್ನಿಂದಲೇ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರಂದು ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಯಶ್-ಕಿಯಾರಾ ಜೋಡಿಯ ಹವಾ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಸುನಾಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ!