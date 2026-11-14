ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಯಜಮಾನ' ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಹಸಿರಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 3 ತಿಂಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ, ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಜನರ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಸಸಿಂಹ ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಯಜಮಾನ’ ಕೂಡ ಒಂದು. 2000ನೇ ಇಸವಿಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 26 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಇಂದಿಗೂ ಅದರ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ತೆರೆಮರೆಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಮಲೆನಾಡಿನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಚಿತ್ರೀಕರಣ!
'ಯಜಮಾನ' ಸಿನಿಮಾದ ಜೀವಾಳವೇ ಅದರ ಹಳ್ಳಿಯ ಸೊಗಡು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಪರಿಸರ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಆಲ್ದೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸುಂದರ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮುಂಜಾನೆಯ ಮಂಜು, ಹಸಿರು ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡಿನ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ತಂಡ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೇ ಬಂತು 'ಯಜಮಾನರ ಗುಡ್ಡ' ಎಂಬ ಹೆಸರು!
ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಅಭಿಜಿತ್, ಪ್ರೇಮಾ ಸೇರಿ ಇಡೀ ತಂಡ ಆಲ್ದೂರು ಭಾಗದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತುಹೋಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡು ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಆ ಭಾಗದ ಜನರು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ಯಜಮಾನರ ಗುಡ್ಡ' ಎಂದೇ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಇದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸಿದ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರ ಬಾಂಧವ್ಯ!
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಹಿರಿಯಣ್ಣ 'ಶಂಕರ'ನಾಗಿ ತನ್ನ ಮೂವರು ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಅಭಿಜಿತ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಡುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸುಖವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮಂದಿರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವ ಅಣ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ತಟ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಬರುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀರಿರುತ್ತಿತ್ತು.
ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದ 'ಪ್ರೇಮ ಚಂದ್ರಮ' ಮತ್ತು ಭಾವಗೀತೆಗಳು!
ರಾಜೇಶ್ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಹಾಡುಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ "ಪ್ರೇಮ ಚಂದ್ರಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವುದೇ" ಮತ್ತು "ನವೀಲೆ ಪಂಚರಂಗಿ ನವೀಲೆ" ಹಾಡುಗಳು ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಮೊಳಗಿದ್ದವು. ಕೇವಲ ₹9 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಡಿಯೋ ಹಕ್ಕು ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹8 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಹಾಡುಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಶುರುವಾದ 'ಯಜಮಾನ ಪಂಚೆ' ಟ್ರೆಂಡ್!
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಬಿಳಿ ಅಂಗಿ ಮತ್ತು ಪಂಚೆ ಧರಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಗೆಟಪ್ ಯುವಕರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿತ್ತೆಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಕಾಲೇಜು ಯುವಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಳಿ ಪಂಚೆ ಧರಿಸುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ದಾಖಲೆ!
ಆರ್. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಮತ್ತು ರಾಧಾ ಭಾರತಿ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಕೆ. ರೆಹಮಾನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಬರೆಯಿತು. 130ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಶತದಿನೋತ್ಸವ, 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ 25 ವಾರಗಳು ಹಾಗೂ 4 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು, ಅಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೇ ₹35 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತು.