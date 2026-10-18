ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ಕಾಮ್ನಾ ಜೇಠ್ಮಲಾನಿ, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಯುಗಾದಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಟಿಯರು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ, ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಛಾಪಿನ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕಾಮ್ನಾ ಜೇಠ್ಮಲಾನಿ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಈ ಸುಂದರಿ, ಗೋಪಿಚಂದ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ‘ರಣಂ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾದರು.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬೆರೆಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು! ಕನ್ನಡದ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಯುಗಾದಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಮೇನ್ ಲೀಡ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲಕಾಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಕಾಮ್ನಾ ಬಳಿಕ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಿಂದ ದೂರವಾದರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಈ ನಟಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ? ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.
‘ರಣಂ’ ಸಿನಿಮಾ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಜನಪ್ರಿಯತೆ!
ಗೋಪಿಚಂದ್ ಅವರ ಸಿನಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ‘ರಣಂ’ ಕೂಡ ಒಂದು. ಅಮ್ಮ ರಾಜಶೇಖರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಚಂದ್ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಮ್ನಾ ಜೇಠ್ಮಲಾನಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕಾಮ್ನಾಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುರುತನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.
‘ರಣಂ’ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಸ್ಯನಟ ಅಲ್ಲರಿ ನರೇಶ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಬೆಂಡಪ್ಪಾರಾವ್ ಆರ್.ಎಂ.ಪಿ.’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಮ್ನಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟಿ, ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗತೊಡಗಿದರು.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಡುವೆಯೇ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ!
ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಕಾಮ್ನಾ ಜೇಠ್ಮಲಾನಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು. 2014ರ ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಸೂರಜ್ ನಾಗ್ಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ತೆರೆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಕಾಮ್ನಾ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಮರಳಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು.
ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರವಾದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ!
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಕಾಮ್ನಾ ಜೇಠ್ಮಲಾನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೂರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದ ನಟಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಆಗಾಗ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾರಾ ಕಾಮ್ನಾ ಜೇಠ್ಮಲಾನಿ?
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಕಾಮ್ನಾ ಜೇಠ್ಮಲಾನಿ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು, ಯುಗಾದಿ, ಗರುಡ, ಅಗ್ರಜ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಕಾಮ್ನಾ ಜೇಠ್ಮಲಾನಿ ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಬಯಸುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.