ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಓಡುವ ಚಿತ್ರತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನಿದು ನಿಯಮ? ನೋಡಿ..
ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೂ ಇನ್ಮುಂದೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ವಿನಾಯಿತಿ ಇಲ್ಲ.. ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿಯಿಂದ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಜಾರಿ!
ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡಗಳು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಆತುರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ, ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ, ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿ (CBFC) ಇದೀಗ ತನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇಲ್ಲ!
ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಚಿತ್ರತಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗದಿದ್ದರೂ ರಫ್ ಕಟ್ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಂಡಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಧ ಸಂಕಲನಗೊಂಡ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಫ್ ಕಟ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿಯ ಸಿಇಒ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಗೀತ, ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಕೆಲಸವೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು!
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿದಿರಬೇಕು. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ (Background Music), ಧ್ವನಿ ಸಂಯೋಜನೆ (Sound Mixing), ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ (VFX), ಕಲರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರಬೇಕು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾದ ಸಬ್ಟೈಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಗೀತ ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸದೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅಂತಹ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮಂಡಳಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡಗಳು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ಗೂ ಹೊಸ ನಿಯಮ!
ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಮಂಡಳಿ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಮಂಡಳಿಗೆ ಇರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸವಾಲು!
ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರೀ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಇರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಓಡುವ ಚಿತ್ರತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೆಲಸದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.