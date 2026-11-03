ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಎಂದರೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ರೀತಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಸೀರೆ ಖರೀದಿಸಿದದರೆಂದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಎಂದರೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ರೀತಿ. ತೆರೆಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿರುವ ರವಿಮಾಮ, ಇದೀಗ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಸುಮತಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಖರೀದಿಸಲು ಬಂದಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಸೀರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ರವಿಮಾಮ!
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಸೀರೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಪತ್ನಿ ಸುಮತಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಸುಂದರವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಸೀರೆ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅದರ ಬಣ್ಣ, ವಿನ್ಯಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಫಿದಾ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು!
ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಉಡುಗೊರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಿಂತಲೂ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರನ್ನು 'ರಿಯಲ್ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್' ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತೆರೆಮೇಲಿನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹೀರೋ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಪತಿ!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಶೈಲಿ, ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.
ಇದೀಗ ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ದುಬಾರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರವಿಮಾಮನ ಈ ಸೀರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.