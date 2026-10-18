75ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸೂಪರ್ ಫಿಟ್ ಆಗಿರುವ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಮಿರ್ನಾ ಮೆನನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್, ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನರಿಸಂಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸು 75 ದಾಟಿದರೂ ಅವರ ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಚಾರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಚವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದೀಗ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಮಿರ್ನಾ ಮೆನನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
75ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ!
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಇರುವಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಅವರ ಎನರ್ಜಿಗೂ ಇದೆ. ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಮತ್ತು ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ಮಿರ್ನಾ ಮೆನನ್, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಅವರು ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಮ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ!
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದು ಅವರ ಶಿಸ್ತು. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮಿರ್ನಾ ಮೆನನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಜು ಮತ್ತು ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಓಡುವುದು ಅವರ ವ್ಯಾಯಾಮದ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ನಡುವೆಯೂ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಸಾಲೆ, ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವೇ? ರಜನಿಕಾಂತ್ ಡಯಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ!
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಿರ್ನಾ ಮೆನನ್ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ನಿಖರವಾಗಿ ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಾನು ಸ್ವತಃ ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಕೇಳಿಬಂದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮಸಾಲೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೂ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯಂತಹ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯೂ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಖಚಿತ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಈಜು, ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್, ವಾಕಿಂಗ್: ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳು!
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈಜು: ದೇಹದ ಹಲವು ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡುವ ವ್ಯಾಯಾಮ. ನೀರು ದೇಹದ ಭಾರವನ್ನು ತಾಳುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಇತರ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಓಟ: ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ನಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವುದು: ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗುವ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳು.
ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು: ದೇಹದ ತೂಕ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ತೂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆದರೆ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನಶೈಲಿಯೇ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇ?
ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ, ನೀರಿನ ಸಮರ್ಪಕ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬಲ್ಲವು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು, ಚಿತ್ರೀಕರಣದಂತಹ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆಯೂ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅವರ ಶಿಸ್ತು. ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು 75ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಚುರುಕುತನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಅವರ ದಿನಚರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಿರ್ನಾ ಮೆನನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಅವರ ಡಯಟ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕುರಿತ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.