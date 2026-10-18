ಶಂಕರಾಭರಣಂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಎಸ್ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಪರೂಪದ ಯಶಸ್ಸು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಪಿಬಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಭಾವುಕ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತಟ್ಟಿದ, ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಭಾವನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು. ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ‘ಶಂಕರಾಭರಣಂ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ದಿವಂಗತ ಗಾನಗಂಧರ್ವ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ (ಎಸ್ಪಿಬಿ) ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರ ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
‘ಶಂಕರಾಭರಣಂ’ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಎಸ್ಪಿಬಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೌನ, ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡೇ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಗೌರವ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದವು.
‘ಶಂಕರಾಭರಣಂ’ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಘಟನೆ ಎಂದಿದ್ದ ಎಸ್ಪಿಬಿ!
ದಿವಂಗತ ಗಾಯಕ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ‘ಶಂಕರಾಭರಣಂ’ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಅದು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ‘ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್’ (Happening) ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಾವ್ ಗೋಪಾಲರಾವ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತೊಂದನ್ನು ಎಸ್ಪಿಬಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 'ನಾಯನಾ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಪಾಪ ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಯ್ಯನ ‘ಶಂಕರಾಭರಣಂ’ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ' ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಎಸ್ಪಿಬಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮಾತು ಸಿನಿಮಾದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಗೀತ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೆಮ್ಮಿದರೂ ಜನರು ಸುಮ್ಮನಿರಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ!
‘ಶಂಕರಾಭರಣಂ’ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಎಸ್ಪಿಬಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗುವಾಗ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಮೌನ ಆವರಿಸಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾರಾದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಮ್ಮಿದರೂ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದರೂ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಎಸ್ಪಿಬಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕದ ದೃಶ್ಯವಂತೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಾವುಕವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು, ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೆರಗಿನ ಅಂಚಿನಿಂದ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸೆಳೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ. ‘ಶಂಕರಾಭರಣಂ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ನಟ ಸೋಮಯಾಜುಲು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಗೌರವ!
‘ಶಂಕರಾಭರಣಂ’ ಸಿನಿಮಾ 50 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೂ ಎಸ್ಪಿಬಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಂಧ್ಯಾಲ ಮತ್ತು ಸುಂದರರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಗುರುಪೂಜೆ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೌರವ ದೊರೆತಿತ್ತಂತೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ನಟ ಜೆ.ವಿ. ಸೋಮಯಾಜುಲು ಅವರನ್ನು ಜನರು ವಿಶೇಷ ಗೌರವದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ.
ಅವರನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಎಸ್ಪಿಬಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್-ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸೋಮಯಾಜುಲು ಅವರನ್ನು ಜನರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಶಂಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಎಸ್ಪಿಬಿ ಹಾಸ್ಯಭರಿತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಪಾತ್ರವೊಂದು ನಟನಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಇದು ಅಪರೂಪದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿತ್ತು.
ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಘಟನೆ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
‘ಶಂಕರಾಭರಣಂ’ ಚಿತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ಎಸ್ಪಿಬಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಎಸ್ಪಿಬಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಏಡಿದ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವ್, ಸೋಮಯಾಜುಲು, ಕೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ವಿ. ಮಹದೇವನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡದವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಂತೆ.
ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಸಿಖ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸೋಮಯಾಜುಲು ಅವರನ್ನು 'ಕಹೇ ಓ ಶಂಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜೀ?' ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿ, ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರಂತೆ. ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರಂತೆ. 'ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ' ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಶಂಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಎಸ್ಪಿಬಿ, ‘ಶಂಕರಾಭರಣಂ’ ಸಿನಿಮಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ‘ಶಂಕರಾಭರಣಂ’ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ!
‘ಶಂಕರಾಭರಣಂ’ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಟರು ಮತ್ತು ಗಾಯಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದ್ದನ್ನು ಎಸ್ಪಿಬಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವೊಂದರ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ, ಆ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅಪರೂಪದ ಅನುಭವ ಇದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿಬಿ, ಅವರ ಪುತ್ರ ಎಸ್.ಪಿ. ಚರಣ್, ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಶೈಲಜಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಟಿ ಮಂಜು ಭಾರ್ಗವಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್, ಘಟಂ ಮತ್ತು ತಬಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವೇ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಅಮೆರಿಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 19ರಿಂದ 20 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಅದರ ಸಂಗೀತದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತೋರಿಸಿತ್ತು.
ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ‘ಶಂಕರಾಭರಣಂ’!
ಕೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಶಂಕರಾಭರಣಂ’ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಮಹತ್ವ, ಕಲಾವಿದನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ತಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಎಸ್ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಅನುಭವಗಳು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ನಟರಿಗೆ ದೊರೆತ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ‘ಶಂಕರಾಭರಣಂ’ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದ ಚಿತ್ರವಲ್ಲ, ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ಕಲಾಕೃತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ.