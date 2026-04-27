ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲವ್, ಬ್ರೇಕಪ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಮನ್. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜೋಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮದುವೆಯವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ತಮನ್ನಾ ಬ್ರೇಕಪ್ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಏನಿದು ಹೊಸ ಕಥೆ?
ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಸೋದು, ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಟ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಜೋಡಿಯೂ ಇದೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ 'ಲಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ 2' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಹಲವು ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ವಿಜಯ್-ತಮನ್ನಾ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ 2025ರ ಆರಂಭದಿಂದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಶುರುವಾದವು ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಬ್ರೇಕಪ್ಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಬಿ-ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. ತಮನ್ನಾ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಸುದ್ದಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿತ್ತು. 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೇರೆಯಾದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ತಮನ್ನಾ ಜೊತೆಗಿನ ಬ್ರೇಕಪ್ ನಂತರ, ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ, ಆಲಿಯಾ ಖುರೇಷಿ ಜೊತೆ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಬಂದು, ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ, ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಶೇಖ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈಗ ಆಲಿಯಾ ಖುರೇಷಿ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧ ಶುರುವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಮಟ್ಕಾ ಕಿಂಗ್' ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಖುರೇಷಿ ಕೂಡ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಯುವ ತಾರೆ ಆಲಿಯಾ ಖುರೇಷಿ
ಆಲಿಯಾ ಖುರೇಷಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುವ ತಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಜವಾನ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಜಾನ್ವಿ' ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಗಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಗೀತರಚನೆಗಾರ್ತಿಯಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರಿದೆ. ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಖುರೇಷಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಲ್ಲ.