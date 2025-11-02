- Home
ಕೊನೆಗೂ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಜೊತೆಗಿನ ಲವ್ ಬ್ರೇಕಪ್ಗೆ ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ತಮನ್ನಾ? ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ...
ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವರನ್ನು ತಾನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮನ್ನಾ, ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ಸ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೇಜ್
ತಮನ್ನಾ ಸೌತ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ. ಸದ್ಯ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮನ್ನಾರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ
‘ನಾನು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ತಮನ್ನಾ.
ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ
‘ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆಯೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಮೂರ್ಖಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಭಾವನೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ’ ಎಂದು ತಮನ್ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತಮ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
‘ಸದ್ಯ ನಾನು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಂಗಾತಿಯಾದಾಗ, ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಬ್ರೇಕಪ್ಗೆ ಕಾರಣ
ತಮನ್ನಾ ಈ ಹಿಂದೆ ನಟ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರ ಬ್ರೇಕಪ್ಗೆ ಸುಳ್ಳೇ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮನ್ನಾ ಮಾತುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿವೆ.