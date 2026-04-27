ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಅವರ ಮಗಳು ದಿವ್ಯಾ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಅವರು ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ನಟ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸತ್ಯರಾಜ್, ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪಾತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇವರ ಮಗ ಸಿಬಿ ರಾಜ್ ಕೂಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದು, ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯರಾಜ್ ಅವರ ಮಗಳು ದಿವ್ಯಾ ಸತ್ಯರಾಜ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಮದುವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ನನಗನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವುದು, ಉಂಗುರ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮದುವೆಯೇ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಪೆರಿಯಾರಿಸ್ಟ್
ಮಗು ಹೊಂದುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದಿವ್ಯಾ, 'ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರವೇ ಮಗು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಯಮವನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಮಗು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕೆಲವರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಹಲವರು ಇದು ತಮಿಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸತ್ಯರಾಜ್, 'ನಾನು ಪೆರಿಯಾರಿಸ್ಟ್. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಮದುವೆ, ಜಾತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕೆಲವರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಬಳಿಯೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಮದುವೆ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ, ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆ. ಮದುವೆಯಾಗುವುದು, ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುವುದು, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಾಗದೆಯೇ ಮಗು ಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದರೆ, ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ. ದಿವ್ಯಾಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಸತ್ಯರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನಂತರ, ಕೆಲ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸತ್ಯರಾಜ್ ಅವರನ್ನೂ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.