ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಹಬ್ಬ
ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು (Mahesh Babu) ಎಂದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ನಟನಲ್ಲ, ಅವರೊಬ್ಬ ದೇವದೂತ! ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ 'ಪ್ರಿನ್ಸ್' ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯ 'ಸಿಹಿ-ಕಹಿ' ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆ, ಜಕ್ಕಣ್ಣ ಖ್ಯಾತಿಯ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ. ಹೌದು, ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನ 'ವಾರಣಾಸಿ' (SSMB29) ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಬೇಸರ ತಂದಿತ್ತು.
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ದರ್ಶನವಿಲ್ಲ?
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2024ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಗುಂಟೂರು ಕಾರಂ' ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರ 2027ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನು ತೆರೆಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕು! ಆದರೆ ಈ 'ಗ್ಯಾಪ್' ಅನ್ನು ತುಂಬಲು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಈಗ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ 'ಸೂಪರ್' ಪ್ಲ್ಯಾನ್!
ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕೊರಗನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಅವರು ವಾರಣಾಸಿ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಸತತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಏನೆಂದರೆ— "ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು!"
ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೈತ್ರಿ ಮೂವೀ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಸುನಿಲ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನೇ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕರೆತರಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
'ವಾರಣಾಸಿ' ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ಈ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೇ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರಂತಹ ನಟರು ಕೂಡ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಲ್. ನಾರಾಯಣ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಸಜ್ಜಾಗಿ!
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ತಮ್ಮ ಗೆಟಪ್ ಮತ್ತು ಲುಕ್ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2027ಕ್ಕೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಲಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದರೂ, ಅದರ ನಂತರ ಸಿಗುವ ರಸದೌತಣ ಮಾತ್ರ ನೆವರ್ ಬಿಫೋರ್ ಎನ್ನುವಂತಿರುತ್ತದೆ!