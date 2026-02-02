Dhurandhar Netflix Pakistan: ಈ ಚಿತ್ರವು ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮತ್ತು ಕರಾಚಿ ಹೊರವಲಯವಾಗಿರುವ ಲಿಯಾರಿಯದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಾಫಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಗೂಢಚಾರನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ.
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಧಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮತ್ತು ಕರಾಚಿ ಹೊರವಲಯವಾಗಿರುವ ಲಿಯಾರಿಯದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಾಫಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಗೂಢಚಾರನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಕಥೆಯು ನೈಜ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್
ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈಗ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರವು ಜನವರಿ 30, 2026 ರಂದು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನರು ಸಹ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಶನಿವಾರದಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದು ಸಹ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 'ವಿವಾದಾತ್ಮಕ' ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಜನರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನರು 'ಧುರಂಧರ್' ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಒಬ್ಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವೀಕ್ಷಕ ಬರೆದಿರುವಂತೆ "ನಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ. 'ಧುರಂಧರ್' ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು. ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಊಹೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಬೇಡ." ಎಂದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು "ಒಬ್ಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯಾಗಿ, ಇದು ನಾನು ನೋಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳನ್ನು 'ಆದಾಬ್', 'ಜನಾಬ್', ಕೋಲ್, ಕಾಜಲ್, ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ನಂತಹ ಸ್ಟೀರಿಯೊಟೈಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ?
ಭಾರತದಲ್ಲೂ 'ಧುರಂಧರ್' ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. OTT ಆವೃತ್ತಿಯ ಉದ್ದವು ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಪಾತ್ರ ಮಾತನಾಡುವ ಕೆಲವು ಬಲೂಚಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಅದೇ ಆವೃತ್ತಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಡಿತಗಳಿಲ್ಲದೆ. ಕೆಲವರು OTT ನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿತು. "ಧುರಂಧರ್ 2" ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಕೆಲಸ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಸೆಟ್ನಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇದು ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಪಾತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಕಂತು ಹಮ್ಜಾ ಮಝರಿಯ ಸೇಡಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು "ಬಡೆ ಸಾಹೇಬ್" ನ ರಹಸ್ಯವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾತ್ರವು ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.