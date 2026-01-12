ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ 'ದಿ ಬ್ಲಫ್' (The Bluff) ಕುರಿತೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಈ ವಾರವೇ 'ದಿ ಬ್ಲಫ್' ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್' ಮಹಾಸಂಗ್ರಾಮ: ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್ ಮತ್ತು ಕೆಜಿಎಫ್-2 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಿದ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್!

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ (Ranveer Singh) ನಟನೆಯ 'ಧುರಂಧರ್' (Dhurandhar) ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಚಿತ್ರವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ 'ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ದೈತ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳಾದ 'ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್' (RRR) ಮತ್ತು 'ಕೆಜಿಎಫ್: ಚಾಪ್ಟರ್ 2' (KGF: Chapter 2) ಚಿತ್ರಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದೆ.

ದಾಖಲೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ:

ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳದ್ದೇ ಹವಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ 'ಧುರಂಧರ್' ಆ ಹವಾವನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2025 ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 37 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,247.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ (Sacnilk) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವು 959.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 288.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್' ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ.

ಟಾಪ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು:

ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'RRR' ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 1,230 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಕೆಜಿಎಫ್-2' ಸಿನಿಮಾ 1,215 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಎರಡೂ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು 'ಧುರಂಧರ್' ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೀರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ಇರುವುದು ಕೇವಲ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾತ್ರ: 'ದಂಗಲ್' (2,070.3 ಕೋಟಿ ರೂ.), 'ಬಾಹುಬಲಿ 2' (1,788 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆರೆಕಂಡ 'ಪುಷ್ಪ 2' (1,742 ಕೋಟಿ ರೂ.). ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,350 ರಿಂದ 1,400 ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ಏನು?

'ಉರಿ: ದಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರತಿಮ ಗೂಢಚಾರನಾಗಿ (Spy) ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಅವರ ಪವರ್‌ಫುಲ್ ನಟನೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆನೆಬಲ ತಂದಿದೆ. ದೇಶಪ್ರೇಮ, ರೋಚಕ ಆಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಎಳೆಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ತರುತ್ತಿವೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರುವ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕೆಲವು ಮಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸವಾಲ್:

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ 'ಧುರಂಧರ್' ಕೇವಲ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಬಂದು ಈ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ:

ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ 'ದಿ ಬ್ಲಫ್' (The Bluff) ಕುರಿತೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಈ ವಾರವೇ 'ದಿ ಬ್ಲಫ್' ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಗಡಿ ಕಾಯುವ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಗೂಢಚಾರರ ಜೀವನದ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆಯಲಾದ ಈ ಕಥೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.