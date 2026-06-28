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- Baahubali Facts: ಮೊದಲ ದಿನವೇ 70 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ.. ರಾಜಮೌಳಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ದಿನ: ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೂಡ ಬೇಸರ!
Baahubali Facts: ಮೊದಲ ದಿನವೇ 70 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ.. ರಾಜಮೌಳಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ದಿನ: ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೂಡ ಬೇಸರ!
Baahubali Facts: ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ 'ಬಾಹುಬಲಿ', ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತಂತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರೇ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಬಾಹುಬಲಿ ಸಿನಿಮಾ
ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಹಲವರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಟಾರ್ಚ್ಬೇರರ್' ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ರಾಜಮೌಳಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಮಾಹಿತಿ
ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 150 ರಿಂದ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮರುದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಕೆಲವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಮೊದಲ ದಿನದ ನಷ್ಟ
ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಮೊದಲ ದಿನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಸುಮಾರು 70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಹರಿದಾಡಲು ಶುರುವಾದವು. ಇದರಿಂದ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೂಡ ಮನನೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಹುಬಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಚಿತ್ರದ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ಯೋಜಿಸಿದರು. ಆ ನಿರ್ಧಾರವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ವೇಗವಾಗಿ ಏರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಬಾಹುಬಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ದಾಖಲೆ
ಅಂತಿಮವಾಗಿ 'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 650 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಬಂದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 1,750 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯಾಯಿತು. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅದರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಇಂದಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
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