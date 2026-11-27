ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲಿವುಡ್ ನಟ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ವಿಜಯ್ ನನಗೆ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಚಯ, ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ನಟ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಟ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಗಮನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಗಲಾಟ್ಟಾ' (Galatta) ಜೊತೆಗಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಅವರಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ತಮಗೆ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಚಯವಿದೆ. ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ
"ನನಗೆ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಪರಿಚಯ. ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಿಂದಾಗುವ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ, ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ನಿಲುವು. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅದು ಅಪೂರ್ಣವಾದ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
"ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಉತ್ತರವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಷ್ಟು ಸಮರ್ಥನಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಹೇಳಿಕೆ ವಿವಾದ
ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ತಮಿಳು ಸೀಸನ್ 10' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದ ನಾಯಕತ್ವದ ಕುರಿತ ಹೇಳಿಕೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸದೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.
ಕೊಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸುವುದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಷ್ಟವಾದಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಜವಾದ ನಾಯಕತ್ವವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಾಯಕತ್ವ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು, ಅದು ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್, ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (TVK) ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಹೆಸರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಕೆಲವು ತುಣುಕುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು.
ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಟಿವಿಕೆ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಒಂದು ವರ್ಗವು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪರೋಕ್ಷ ಟೀಕೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದ ಛಾಯೆಯಿರುವ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇಕೆ ಎಂದೂ ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಈ ವಿವಾದದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಿಳು' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ವಿಜಯ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಹೇಳಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವಾಹಿನಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಒಂದು ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅಥವಾ ನಿರೂಪಕರು ನೀಡುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅರ್ಥೈಸಬಾರದು ಎಂದೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
'ಮಾಸ್ಟರ್' ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲೂ ಇದೆ ನಂಟು
ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮತ್ತು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ನಡುವೆ ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ನಂಟೂ ಇದೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 2021ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಮಾಸ್ಟರ್'ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಭವಾನಿ ಎಂಬ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಟನಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಾಗ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಡೆ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಸಾರಿವೆ.