ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,755.60 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಪುಷ್ಪ 2’ ಚಿತ್ರದ ಲೈಫ್ಟೈಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿ ಬಜೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಇದೀಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ, ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿನಯದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ‘ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್’ ಚಿತ್ರದ ಲೈಫ್ಟೈಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನೇ ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದೆ.
ಟ್ರೇಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ (Sacnilk) ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,755.60 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದುವರೆಗೆ 1,742.10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲೈಫ್ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಸ್ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ‘ಪುಷ್ಪ 2’ ಇದೀಗ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ‘ದಂಗಲ್’ 2,070.30 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ‘ಧುರಂಧರ್ 2’ 1,813.39 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ‘ಬಾಹುಬಲಿ 2’ 1,788.06 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿರುವ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಇದೀಗ ‘ಬಾಹುಬಲಿ 2’ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
21ನೇ ದಿನವೂ ಮುಂದುವರಿದ ಗಳಿಕೆಯ ನಾಗಾಲೋಟ
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 21ನೇ ದಿನವಾದ ಬುಧವಾರ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 15,700 ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ 9.60 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದರಿಂದಲೇ 13,463 ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ 6.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಮಲಯಾಳಂ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ 1.10 ಕೋಟಿ ರೂ., ಕನ್ನಡದಿಂದ 75 ಲಕ್ಷ ರೂ., ತಮಿಳಿನಿಂದ 70 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 982.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ದೇಶೀಯ ಗ್ರಾಸ್ ಗಳಿಕೆ 1,173.60 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ 582 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗಳಿಕೆ 1,755.60 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ರಜೆ, ಟಿಕೆಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯಿಂದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ
ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ದಿನಕಳೆದಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಉತ್ತಮ ಮೌತ್ ಟಾಕ್ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬದ ರಜಾದಿನಗಳು ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುನಾನಕ್ ಜಯಂತಿ ರಜೆ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳವಾರ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ನೀಡಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇ.44.89ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ತರಣ್ ಆದರ್ಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ದೇಶೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ 17.45 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ‘ಪುಷ್ಪ 2’ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿರುವ ‘ರಾಮಾಯಣ’, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ‘ಬಾಹುಬಲಿ 2’ ದಾಖಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ.