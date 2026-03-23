Kannada

ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾ? ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿ ಆಫ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿಯವರ ಈ ಆಫ್-ಶೋಲ್ಡರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.
fashion Mar 23 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:chagpt AI
Kannada

ಆಫ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಕಟ್ ಡ್ರೆಸ್

ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ, ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿಯ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಕಪ್ಪು ಸ್ಲಿಟ್ ಕಟ್ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಹೂವಿನ ಟಚ್ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಡ್ರೆಸ್.

Kannada

ಆಫ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫ್ರಾಕ್

ಟೈಲ್ ಇರುವ ಈ ಆಫ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಫ್ರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದಿತಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಈ ರೀತಿಯ ಡ್ರೆಸ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

Kannada

ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಟಾಪ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾಂಟ್

ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಈ ಔಟ್‌ಫಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಬೀಚ್ ವೆಕೇಷನ್‌ಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಡ್ರೆಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Kannada

ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆಫ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಗೌನ್

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿಯವರ ತರಹದ ಆಫ್-ಶೋಲ್ಡರ್ ಗೌನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಶಿಫಾನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ಗೌನ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Kannada

ಆಫ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್

ಈ ಆಫ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬಿಳಿ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಏಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಪರ್ಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಜೊತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ.

Kannada

ಆಫ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ರೆಡ್ & ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್

ಪೆಟಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್‌ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಈ ಆಫ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದಿತಿ ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಂಪು ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ ಕೂದಲಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿ ನೀವು ಯಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನಾದರೂ ಕದಿಯಬಹುದು.

Kannada

ಕಾಟನ್ ಆಫ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ನೀ-ಲೆಂಥ್ ಡ್ರೆಸ್

ಈ ರೀತಿಯ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಧರಿಸಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಇದು ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಆಫ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ನೀ-ಲೆಂಥ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಟನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 

