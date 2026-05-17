ಖ್ಯಾತ ತಮಿಳು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಮೋಹನ್ ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳಿಗೆ 'ಮಿಯೂ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿತ್ತು. ಇವರಿಗೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮೀರ್ ಎಂಬ ಮಗನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಮೋಹನ್ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇ 17ರಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ, ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ 'ಮಿಯೂ' (MIYOU) ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಲೆಗೆ ಈಗ 'ಮಿಯೂ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಸೌಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯೇ ಮಿಯೂ" ಎಂದು ಈ ದಂಪತಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪುಟ್ಟ ಕಂದನ ಕೈ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬೆರಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಸುಂದರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಪ್ರೀತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಮೀರ್, ಪ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲಿ' ಎಂದು ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಅಡಿಬರಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಡೆಲ್ಬರ್ ಆರ್ಯ, "ನಿಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಮಿಯೂಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ವೈಭವಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್, "ಪುಟ್ಟ ಮಿಯೂಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗಲಿ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಗಳ ಜನನದ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಶುಭಾಶಯ

ಅಟ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ದಂಪತಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರಂದು ಎರಡನೇ ಮಗು, ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿತ್ತು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮಗು ಜನಿಸಿದಾಗ, ಅಟ್ಲಿ 'ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, "ಯೇ! ನನಗೊಬ್ಬಳು ತಂಗಿ ಸಿಕ್ಕಳು! ನಮಗೆ, ಪ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲಿಗೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 20, 2026" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ನೋಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಾ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಮಗ ಮೀರ್ ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಆಗಮನವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಣವಿತ್ತು.

ಮಗು ಜನಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಟಿಯರಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು. ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೆಂಪು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಭಾವುಕ ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಸಮಂತಾ "ಅಭಿನಂದನೆಗಳು" ಎಂದು ಕೆಂಪು ಹೃದಯದ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ

2014ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ಅಟ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ದಂಪತಿಗೆ, ಜನವರಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಗು, ಮಗ ಮೀರ್ ಜನಿಸಿದ್ದ. ಈಗ ಮಿಯೂಳ ಆಗಮನದಿಂದ, ಈ ಕುಟುಂಬ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ, ಅಟ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ನಟಿಸಲಿರುವ ಬಹುತಾರಾಗಣದ 'ರಾಕ' ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.