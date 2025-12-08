ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ಅಥವಾ ಸುಲಭದ ಹಾದಿ ಹುಡುಕುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿ ಮಾತ್ರ ವಿಭಿನ್ನ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಆಳವಾದ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ನೋಡಿ!
ಹೈದರಾಬಾದ್/ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಸುಂದರಿ ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿ (Aditi Rao Hydari), ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಳವಾದ ಅಭಿನಯಕ್ಕೂ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತವಾಗಿ, ಮೃದುವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ನಟಿಯ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಹಠಮಾರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅಡಗಿದ್ದಾಳೆಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಹೌದು, ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಗೀತ, ನಟನೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಕಲೆ ಅದಿತಿಗೆ ಸಿದ್ದಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿರುವುದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ 'ಭಯ'!
ಭಯವೇ ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಸ್ತ್ರ!
ಡೆಕ್ಕನ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅದಿತಿ, "ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಕೆಲಸ ತೆಗೆಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನೇ ಹುಡುಕುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಟಿಯರು ಸುಲಭವಾದ ಅಥವಾ ತಮಗೆ ಒಗ್ಗುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದಿತಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಕಟ್ಟುಬೀಳದೆ, ಭಯ ಮತ್ತು ಹಂಬಲವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಇಂಧನವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟನೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ:
ಅದಿತಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ನಿಂತು, ಕೊಟ್ಟ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವುದಲ್ಲ. ಅದು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಥೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (Surrender). ಒಂದು ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ 'ಪುಶ್' ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಂತೆ. "ಆ ಭಯ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ನನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳಿದಾಗ (push), ನಾನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಮನಸ್ಸು ನಟನೆಯ ಆಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ," ಎಂದು ಅದಿತಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸವಾಲುಗಳೇ ಅದಿತಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು:
ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿ ಅವರು ಈವರೆಗಿನ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇಂತಹ ಸವಾಲುಗಳ ಫಲವೇ ಆಗಿವೆ. 'ಪದ್ಮಾವತ್' (Padmaavat) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೆಹರುನ್ನಿಸಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿನ ಆ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತತೆ, ಮಲಯಾಳಂನ 'ಸುಫಿಯುಂ ಸುಜಾತಯುಂ' (Sufiyum Sujatayum) ಚಿತ್ರದ ಮಾತು ಬಾರದ ಹುಡುಗಿಯ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ನೋವು, ಹಾಗೂ 'ಜ್ಯೂಬಿಲಿ' (Jubilee) ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರವಾಹ - ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ಭಯವಿಲ್ಲದ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮರೆತು ಹೊಸ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯುವಂತೆ ನಟಿಸುವುದು ಅವರ ಶೈಲಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣ, ತಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಂದು ಅವರು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮುಂದೆಯೂ 'ರಿಸ್ಕ್' ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧ:
ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ಅಥವಾ ಸುಲಭದ ಹಾದಿ ಹುಡುಕುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿ ಮಾತ್ರ ವಿಭಿನ್ನ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಆಳವಾದ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಯವನ್ನೇ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು (Beacon), ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾರಿ ಹುಡುಕುವ ಅದಿತಿ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.