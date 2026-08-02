Shri Ramlila Mahasangh: ಯಶ್, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ನಟನೆಯ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ತಮಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀ ರಾಮಲೀಲಾ ಮಹಾಸಂಘ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಯಶ್, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ನಟನೆಯ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ತಮಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀ ರಾಮಲೀಲಾ ಮಹಾಸಂಘ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. 'ಆದಿಪುರುಷ್' ಚಿತ್ರದ ವಿವಾದವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಸಂಘ, ಜನರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ರಾಮಲೀಲಾ ಮಹಾಸಂಘ ಆಗ್ರಹ
2023ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಯ 'ಆದಿಪುರುಷ್' ಸಿನಿಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ವಿವಾದದಂತೆ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ನಟನೆಯ ಮುಂಬರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಶ್ರೀ ರಾಮಲೀಲಾ ಮಹಾಸಂಘವು ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ರಾಮಲೀಲಾ ಮಹಾಸಂಘದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರ್ಜುನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ, ಮಹಾಸಂಘದ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಆದಿಪುರುಷ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಸನಾತನ ಸಮುದಾಯದವರು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಾಮಲೀಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕಾರರು ಎತ್ತಿದ್ದ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಅರ್ಜುನ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಚಿನ್ನದ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ರಾವಣ ಮತ್ತು ಆತನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದು" ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವು. ಇದು ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
"ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಿರಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅರ್ಜುನ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದರೆ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿಯೂ ಶ್ರೀ ರಾಮಲೀಲಾ ಮಹಾಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್ ಹೇಗಿದೆ?
ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಟ್ರೇಲರ್, ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ಅವರ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ನೆರಳಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತನ್ನ ಭವ್ಯ ಅರಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಯಶ್, ಮೂರು ಲೋಕಗಳಿಗೂ ತಾನೇ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಮನಾಗಿ ಮರುಜನ್ಮ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಜನರಿಗೆ ರಾಮನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮ-ಸೀತೆಯರ ವಿವಾಹದ ಝಲಕ್ ಕೂಡ ಇದ್ದು, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಕೇಯಿಯ ವರವನ್ನು ರಾಮನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಂದಿಗೆ (ನಟ ರವಿ ದುಬೆ) 14 ವರ್ಷಗಳ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳೂ ಇವೆ. ಶೂರ್ಪನಖಿಯಾಗಿ ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಸೀತಾಪಹರಣ, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ನಡುವಿನ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಿದ್ಧತೆಯಂತಹ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಯಶ್ ಮತ್ತು ರವಿ ದುಬೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1' 2026ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತು 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 2' 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.