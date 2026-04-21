2023ರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, 'ಪಠಾಣ್' ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ಜೊತೆ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೋ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹೆಸರು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಪಟ್ಟಿ ಪೂರ್ಣ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಹಿರಿಯ ನಟರೆಲ್ಲಾ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಮರುಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಶಾರುಖ್. 2023ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡು 1000 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೂ ತೆರೆಕಂಡಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. 'ಪಠಾಣ್' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. 'ಪಠಾಣ್' ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ನಲ್ಲೂ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಹೊಸ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಚಿತ್ರದ ವಿತರಣೆ ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೇ 'ಕಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. 'ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಂಗಾಮ' ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತದ ವಿತರಣೆ ಹಕ್ಕು ಬರೋಬ್ಬರಿ 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಪೆನ್ ಮರುಧರ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್' ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ವಿತರಣೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಸುಮಾರು 350 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಲಿವುಡ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು

ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ವಿತರಣೆ ಹಕ್ಕಿನ ಮೊತ್ತವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಲಿವುಡ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು. 'ಜುಮಾಂಜಿ: ಓಪನ್ ವರ್ಲ್ಡ್', 'ಅವೆಂಜರ್ಸ್: ಡೂಮ್ಸ್‌ಡೇ' ಮತ್ತು 'ಡ್ಯೂನ್ ಪಾರ್ಟ್ 3' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಬಂದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸತ್ಯ.