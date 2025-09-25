ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಈ ತಮಾಷೆಯು ಅಮೀರ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ಅವರಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅಮೀರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರ್ಯಾಟ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ಅವರ ಹೊಸ ಟಾಕ್ ಶೋ 'ಟೂ ಮಚ್'
ಅದೊಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಟಾಕ್ ಶೋ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಾದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (Salman Khan) ಹಾಗೂ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ (Aamir Khan) ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ಅವರ ಹೊಸ ಟಾಕ್ ಶೋ 'ಟೂ ಮಚ್' ಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯಮಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗಿಸಿದರು. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್, ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗೆಳೆಯ ಅಮೀರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಚುಚ್ಚು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷಣವು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೂಪಕರು "ಹುಡುಗರು ಅಳಬಾರದು" ಎಂಬ ಹಳೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, "ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿ, ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಅಳುವುದು ಸರಿ. ಆದರೆ ಗೆಳತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಳೆಂದು ಅಳುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು" ಎಂದರು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧದ ಸಲಹೆ!
ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, "ಆದರೆ ಈಗ, ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಗೆಳತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಳೆಂದು ಯಾರು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಮಾನ್, "ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಹೀಗಿದೆ - ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ, ಮುಂದಿನವರು" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ನಂತರ ನಟ, "ಅಮೀರ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ" ಎಂಬ ಪಂಚ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನುಡಿದರು.
ಅವರ ಉತ್ತರದಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡ 'ದಂಗಲ್' ತಾರೆ, "ಅಮೀರ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ" ಎಂದು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದರು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅಮೀರ್ ಅವರ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಣಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಗುತ್ತಿರುವ ಅಮೀರ್, "ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಂದು ನನಗೆ ಪಂಚಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು, ಆಗ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ಅವರೇ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಲವ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ!
ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಈ ತಮಾಷೆಯು ಅಮೀರ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ಅವರಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅಮೀರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರ್ಯಾಟ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅಮೀರ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ!
ಈ ಜೋಡಿಯು ತಾವು "ಗಂಭೀರ" ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅಮೀರ್ "ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಅಮೀರ್ ರೀನಾ ದತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು, ಅವರಿಂದ ಅವರು 2002 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು.
ಈ ತಮಾಷೆಯ ಕ್ಷಣವು ಇಬ್ಬರು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಗೆಳೆತನ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ತೆರೆಮರೆಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಎಂದಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.