ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ' ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ನಟಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ.
1989ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಹೀರೋ ಚಿತ್ರವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಮಾನ್ಗಿಂತ ನಾಯಕಿಗೆ 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ, ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅವರೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
1989ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 'ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ' ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ನಟಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ ಕೇವಲ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಂತೆ. ಇದೀಗ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಳದ ತಾರತಮ್ಯ, ನಟಿಯರ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೆಲವು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಮಾತು.
ಸಲ್ಮಾನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ: ಮೌನ ಮುರಿದ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಝೂಮ್'ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, 'ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಲ್ಮಾನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಾ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, "ಇದೆಲ್ಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಮತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಆಕೆಯ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು ಎನಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಣ ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದಾಗದಿದ್ದರೆ ಸಮಾನತೆ ಕಷ್ಟ
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಳದ ತಾರತಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಮಹಿಳೆಯರು ತಾವೇ ಒಂದಾಗಿ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಂಭಾವನೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವವರೆಗೂ ಏನೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗವು ತುಂಬಾ ಅಸ್ಥಿರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ತಂತ್ರವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕರು ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವನೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಾನತೆಯ ಹೋರಾಟ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್-ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಜೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು
1989ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ' ಆ ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಸೂರಜ್ ಬರ್ಜಾತ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲೋಕ್ ನಾಥ್, ರೀಮಾ ಲಾಗೂ, ರಾಜೀವ್ ವರ್ಮಾ, ಮೋಹ್ನಿಶ್ ಬಹ್ಲ್, ಅಜಿತ್ ವಾಚಾನಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಬೆರ್ಡೆ ಅವರಂತಹ ಕಲಾವಿದರೂ ಇದ್ದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ರಿತೇಶ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅವರ 'ರಾಜಾ ಶಿವಾಜಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದ ಮರಾಠಿ ಆವೃತ್ತಿಯು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅವರ ನಟನೆಗೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.