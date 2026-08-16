ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ‘ಸಲಾರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇದೀಗ ಭರ್ಜರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಭುಜದ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್’ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ‘ಸಲಾರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇದೀಗ ಭರ್ಜರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಭುಜದ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್’ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ‘ಸಲಾರ್ 2’ ಚಿತ್ರದತ್ತ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
‘ಸಲಾರ್ 2’ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ!
‘ಸಲಾರ್: ಪಾರ್ಟ್ 1–ಸೀಸ್ಫೈರ್’ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ‘ಸಲಾರ್ 2’ ಇದೀಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಹಾಗೂ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಪ್ಲೇ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ‘ಸಲಾರ್ 2: ಶೌರ್ಯಾಂಗ ಪರ್ವಂ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
‘ಸಲಾರ್ 2’ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದ ಹೊಂಬಾಳೆ!
‘ಸಲಾರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಸಿನಿಮಾ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದರೂ, ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿತ್ತು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಕೂಡ ‘ಸಲಾರ್ 2’ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಮೊದಲು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್’ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಈ ಸಮಯವನ್ನು ‘ಸಲಾರ್ 2’ ಪ್ರೀ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿದೆ ‘ಸಲಾರ್ 2’?
‘ಸಲಾರ್ 2’ ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖಾನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ, ಅಧಿಕಾರದ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ತೋರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ‘ಸಲಾರ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ 2014ರ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ‘ಉಗ್ರಂ’ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಾಮ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಅಭಿನಯದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ‘ಸಲಾರ್’ ಅನ್ನು ಪ್ರಭಾಸ್ಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕಥಾವಿಶ್ವ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ದೇವಾ-ವರಧಾ ಕಥೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿದೆ?
2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಸಲಾರ್: ಪಾರ್ಟ್ 1–ಸೀಸ್ಫೈರ್’ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ದೇವಾ, ಶೌರ್ಯಾಂಗ ವಂಶದ ನಿಜವಾದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರ ದೇವಾ ಹಾಗೂ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಅಭಿನಯದ ವರಧಾ ರಾಜ ಮನ್ನಾರ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೂ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಹೋರಾಟ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ‘ಶೌರ್ಯಾಂಗ ಪರ್ವಂ’ ಎಂಬ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೇ ಶೌರ್ಯಾಂಗ ವಂಶದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಖಾನ್ಸಾರ್ನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಂಶದ ಪಾತ್ರದತ್ತ ಕಥೆ ಸಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಮತ್ತೆ ಮುಖಾಮುಖಿ?
‘ಸಲಾರ್ 2’ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಹಾಗೂ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್, ಶ್ರೀಯಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ಬಾಬಿ ಸಿಂಹ, ಟಿನ್ನು ಆನಂದ್, ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಗರುಡ ರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇತ್ತ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್’ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಖಾನ್ಸಾರ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿದ್ದು, ‘ಸಲಾರ್ 2’ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವೇಗ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಸಲಾರ್ 2’ ಇದೀಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.