Prabhas Instagram DP: ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯೊಬ್ಬರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬದಲಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯೊಬ್ಬರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬದಲಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡಿಪಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಭಾಸ್, ‘ಬಾಹುಬಲಿ’ಯ ನೆನಪನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ‘ಫೌಜಿ’ಯ ಸೈನಿಕನ ಲುಕ್ಗೆ ಜಾಗ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ Baahubali: The Beginning ಚಿತ್ರದ ಐಕಾನಿಕ್ ಲುಕ್ ಇತ್ತು. ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದವು, ಹೋದವು. ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು, ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ಗಳು, ಪ್ರಚಾರದ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಆದರೆ ಅವರ ಡಿಪಿ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆ ಏಳು ವರ್ಷದ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದೆ.
‘ಬಾಹುಬಲಿ’ ಬದಲು ‘ಫೌಜಿ’ ಸೈನಿಕ!
ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ‘ಫೌಜಿ’ ಚಿತ್ರದ ರಗಡ್ ಸೈನಿಕನ ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ನಟರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಡಿಪಿ ಬದಲಿಸಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮುನ್ನಾದಿನವೇ ಸೈನಿಕನ ಲುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ #PrabhasDP ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಇದು ಕೇವಲ DP ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ಲವೇ?
ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಈ ನಡೆ ‘ಫೌಜಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕಾರಣ, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರದ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಸೀತಾ ರಾಮಂ’ ಖ್ಯಾತಿಯ Hanu Raghavapudi ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಥೆಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕನ ಪಾತ್ರವಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಇಮಾನ್ವಿ
‘ಫೌಜಿ’ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಇಮಾನ್ವಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಯಪ್ರದಾ ಮತ್ತು ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Mythri Movie Makers ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಭಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ‘ಫೌಜಿ’ ಅಬ್ಬರ
ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ‘ಫೌಜಿ’ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳು ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಗುರುತಾಗಿದ್ದ ‘ಬಾಹುಬಲಿ’ ಲುಕ್ ಈಗ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ‘ಫೌಜಿ’ಯ ಸೈನಿಕನ ಅವತಾರ. ಇದು ಕೇವಲ ಹೊಸ ಡಿಪಿಯೇ, ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಟಿಕ್ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಧಿಕೃತ ಆರಂಭವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ‘ಫೌಜಿ’ಯ ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಹೇಳಬೇಕಿದೆ.