ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ₹1 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೋ, ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಶೋನಲ್ಲೂ 25% ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ?
Telangana movie ticket prices-Single screen ticket rates-Movie ticket price fixed Telangana-Karnataka movie ticket rates-Cinema ticket price comparison-Telangana theater ticket rules: ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಹೇಗಿದೆ?
ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು ಇನ್ಮುಂದೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ನಾನ್-ಎಸಿ, ಎಸಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನ್-ಎಸಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನ್-ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಕನಿಷ್ಠ ₹30 ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ₹70 ಇರಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಕನಿಷ್ಠ ₹50 ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ₹100 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎಸಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನ್-ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ₹50 ರಿಂದ ₹150 ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ₹100 ರಿಂದ ₹200ರ ವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ.
ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದರ
ಸರ್ಕಾರ 'ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಯೇಟರ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಕೆಟಗರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್-ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಕನಿಷ್ಠ ₹100 ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ₹250 ಇರಲಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಕ್ಲೈನರ್ ಸೀಟ್ಗಳ ದರ ಕನಿಷ್ಠ ₹200 ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹300 ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ₹100 ರಿಂದ ₹250 ಮತ್ತು ರಿಕ್ಲೈನರ್ ಸೀಟ್ಗಳ ದರ ₹200 ರಿಂದ ₹300 ವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
7.1 ಸರೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, 2K ಅಥವಾ 4K ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 75 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳನ್ನು 'ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಯೇಟರ್' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರರ್ಥ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ₹300 ವರೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ಶೋಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ಶೋಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಶೋ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕെന്നും ಹೇಳಿದೆ. ₹100 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು 'ಸೂಪರ್ ಹೈ ಬಜೆಟ್' ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಅವಕಾಶ
ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ₹1 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೋ, ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಶೋನಲ್ಲೂ 25% ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗೂ ಸರ್ಕಾರ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎಸಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ₹5 ಮತ್ತು ನಾನ್-ಎಸಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ₹3 ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು.
ಥಿಯೇಟರ್ಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಗಡುವು
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಗಡುವು ನೀಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ದರ, ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿವೆ.
ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ಬಲೆ ಹೇಗಿದೆ? ಕಾರಣವೇನು?
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ 200 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ದರ ನಿಗದಿ ಆಗಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ, ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಆದ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗೆ, ಥಿಯೇಟರ್ನಿಮದ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಯೇ ಇದೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೀಗೇ ಇರಲಿದೆ.