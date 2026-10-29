ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ನಟ ಯಶ್ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ 9 ತಲೆಯ ರಾವಣನ ಬ್ರೋಚ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅರ್ಥವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 10ನೇ ತಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು / ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ (ಅ.29): ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 4,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ನ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ (World Premiere) ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನ (LA) ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಡೇವಿಡ್ ಗೆಫೆನ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ತಾರೆಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ‘ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್’ ಯಶ್ (Yash) ಅವರ ಮೇಲೆ!
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಯಶ್, ತಮ್ಮ ಕೋಟ್ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿನ್ನದ ಬ್ರೋಚ್ (Brooch) ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬ್ರೋಚ್ನಲ್ಲಿ 9 ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಸಲಿ ಕಹಾನಿ!
ಪೌರಾಣಿಕವಾಗಿ ರಾವಣನನ್ನು ‘ದಶಾನನ’ (ಹತ್ತು ತಲೆಗಳ ಒಡೆಯ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಯಶ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಚಿನ್ನದ ಬ್ರೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 9 ರಾವಣನ ತಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ "ಹತ್ತನೇ ತಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು?" ಎಂದು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವಿನ್ಯಾಸದ ಹಿಂದಿರುವ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್:
'ಬ್ರೋಚ್ನಲ್ಲಿರುವ 9 ತಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ರಾವಣನಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರೇ 10ನೇ ಜೀವಂತ ತಲೆ!. ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಆ ಮಹಾನ್ ರಾವಣ ಎಂಬುದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಲು ಯಶ್ ಈ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯುಳ್ಳ ಬ್ರೋಚ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಯಶ್ ಅವರ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಫೋಟೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಹಳೆ ಮೊಳಗಿಸಿದ ಯಶ್:
ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಶ್, 'ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಸಾಗಬಲ್ಲೆವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನಾನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ (KFI) ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ, ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನುಡಿದರು.
ಹಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ವೈಭವ:
ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ 'ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್', ಡಿಎನ್ಇಜಿ (DNEG) ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ 'ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್' ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ:
ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್: ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ: ಸೀತಾ ಮಾತೆಯಾಗಿ
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್: ಲಂಕೇಶ ರಾವಣನಾಗಿ
ರವಿ ದುಬೆ: ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ, ಮತ್ತು ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗವು 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ (IMAX) ಹಾಗೂ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ (ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣುವ ಮೊದಲೇ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ರಾವಣನ ಗೆಟಪ್ ಮತ್ತು '9 ಹೆಡೆಡ್ ಬ್ರೋಚ್' ಮೂಲಕವೇ ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಂದಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.