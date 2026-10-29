'ರೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ 2' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಗುಲಾಟಿ ಮತ್ತು ಮನೀಶ್ ಕಶ್ಯಪ್ ನಡುವಿನ ವಾಗ್ವಾದದಿಂದ ನಿರೂಪಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮರಳಿ ಬಂದ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವರ್ತನೆಗೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಶೋನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ(ಅ.29): ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ, ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, 'ರೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ 2' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆ ನಿರೂಪಕ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರನ್ನೇ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗೌತಮ್ ಗುಲಾಟಿ ಮತ್ತು ಮನೀಶ್ ಕಶ್ಯಪ್ ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾದ ವಾಗ್ವಾದ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮರಳಿ ಬಂದ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ 2 ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದೇಕೆ?
'ರೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ 2' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಗುಲಾಟಿ ಮತ್ತು ಮನೀಶ್ ಕಶ್ಯಪ್ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಗೌತಮ್ ಗುಲಾಟಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿಯೂ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ವಾಗ್ವಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ರೀತಿಯೂ ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ವಿವಾದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ನಿಹಾರಿಕಾ ತಿವಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಸರ್ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಗೌತಮ್ ಜೀ ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನಾಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮರಳಿದ ಸೆಹ್ವಾಗ್, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ವಾಗ್ವಾದದ ವೇಳೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
"ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನನಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ಕೇವಲ ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಮನೀಶ್ ನಡುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಗ್ವಾದವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು.
ಗೌತಮ್ ಗುಲಾಟಿ ವರ್ತನೆಗೆ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಗರಂ
ವೇದಿಕೆಗೆ ಮರಳಿದ ಬಳಿಕ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ನೇರವಾಗಿ ಗೌತಮ್ ಗುಲಾಟಿ ಅವರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ನಟನ ನಿಲುವು, ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಗೌತಮ್ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೆಹ್ವಾಗ್, "ಗೌತಮ್, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆ? ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನೀನು ಹೀಗೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದೀಯಾ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದ ಸೆಹ್ವಾಗ್, ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನೂ ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ನನಗೇ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ಅದೂ ನನಗೆ? ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್, ರಿಷಭ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, "ರಿಷಭ್, ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
'ಇದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಶೋ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಶೋ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ!'
ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಾಗ್ವಾದದಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡ ಸೆಹ್ವಾಗ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಟುವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು 'ಸಿ' ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಇದು 'ಸಿ' ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ವಾಗ್ವಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶೋಯಲ್ಲೇ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಸೆಹ್ವಾಗ್
ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಾತು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನೂ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1999ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸೆಹ್ವಾಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆಗ ತಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೂಲಕವೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ ಸೆಹ್ವಾಗ್, ನಂತರದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 309 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ರೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ 2' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ರೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ 2' ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು 'ಆಡಳಿತಗಾರರು' (Rulers) ಮತ್ತು 'ಕಾರ್ಮಿಕರು' (Workers) ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಗುಲಾಟಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚಹರ್ ಚೌಧರಿ, ಸ್ವರಾ ಭಾಸ್ಕರ್, ಮನೀಶ್ ಕಶ್ಯಪ್, ಶೆಹಜಾದ್ ಪೂನಾವಾಲಾ, ಜಶ್ವಂತ್ ಬೋಪಣ್ಣ ಮತ್ತು ರಿಷಭ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ ಎಂಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.