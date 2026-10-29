- Home
- Entertainment
- Cine World
- Nani Love Story: ನಟನಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ನಾನಿ ಪ್ರೇಮಕಥೆ; ಅಂಜನಾ ಜೊತೆಗಿನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸಖತ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್!
Nani Love Story: ನಟನಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ನಾನಿ ಪ್ರೇಮಕಥೆ; ಅಂಜನಾ ಜೊತೆಗಿನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸಖತ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್!
Nani and Anjana Love Story: ಸಹಜ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ತೆಲುಗು ನಟ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಅಂಜನಾ ಯೆಲವರ್ತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ 14 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುದ್ದಾದ ಜೋಡಿ ಸುಂದರವಾದ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಾನಿ- ಅಂಜನಾ ಮುದ್ದಾದ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ
ನಾನಿ ಅಭಿನಯದ ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ‘ಈಗ’, ‘ಜರ್ಸಿ’, ‘ದಸರಾ’ ಮತ್ತು ‘ಹಾಯ್ ನಾನ್ನಾ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ನಾನಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ 14 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನಿ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂದೇಶ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನಿ
ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ‘ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ’ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ ನಾನಿ, ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟ್, ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಆಗ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಿ ಅವರಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ನಟನಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರೀತಿ
ನಾನಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೂಲಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಂಜನಾ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನಿ ರೇಡಿಯೋ ಜಾಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗಿನ್ನೂ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಿತು.
5 ವರ್ಷ ಪ್ರೀತಿ 14 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ
ಮದುವೆಯಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಈ ಜೋಡಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ 2012ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ರಂದು ವಿವಾಹ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಆಗಷ್ಟೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು ಎಂದು ಸಹ ನಟ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಂಜನಾ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಆತಂಕ ನಾನಿ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು.
ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್
ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನಿ, ಅಂಜನಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ‘ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್/ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ 14 ವರ್ಷಗಳು’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಸರಳ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂಜನಾ ಕೂಡ ನಾನಿ ಅವರ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳ ಕೆಲವು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳೇ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ
‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಜನಾ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಹೊಡೆದು ನಾನಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಶೋ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು. ನಾನಿ ಅವರ ಕರಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡಿರುವ ಅಂಜನಾ, ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನೂ ತಮ್ಮ ‘ಮಗು’ ಇದ್ದಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ತೆಲುಗಿನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ
ನಾನಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೇಡಿಯೋ ಜಾಕಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ಅವರು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಯಶಸ್ಸುಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ. ಸದ್ಯ ನಾನಿ ಅಭಿನಯದ ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.