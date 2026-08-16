ರಾಮಾಯಣ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯದ ಮೊದಲ ಭಾಗ 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎರಡನೇ ಭಾಗ 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದು ಕೋಲಾರದ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮಗನಾಗಿ ಬಂದ ಹುಡುಗ, ಇಂದು 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Rocking Star Yash's clarity regarding the budget: 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಲಾರಿಟಿ:

"4000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್, ಹಾಲಿವುಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಗತ್ತು!" – ರಾವಣನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಮಾಡಲಿರೋ ಮೋಡಿ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ!

ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಕಡೆಗೆ, ಅದುವೇ 'ರಾಮಾಯಣ'. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿರೋ ಸುದ್ದಿಗಳೇ ಹಾಗೆ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮೀರಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ "ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಜೆಟ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ!" ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡಿತರೇ ದಂಗಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ 4,000 ಕೋಟಿ ಕಥೆ ಏನು? ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ 'ರಾವಣ' ಯಶ್ ಅವರೇ ಈಗ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ!

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ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಶೂಟಿಂಗ್ ಖರ್ಚಲ್ಲ!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್' ಶೋನಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕೇಳಿದ "4,000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ನಿಜಾನಾ?" ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಶ್ ಸಖತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನೋಡಿ, ಜನ 4,000 ಕೋಟಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಖರ್ಚು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್! ಹಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ಶೈಲಿಯೇ ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್‌ಗಿಂತ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೇ (Marketing) ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವೂ ಕೂಡ 'ರಾಮಾಯಣ' ಮತ್ತು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚವೂ ಸೇರಿದೆ" ಎಂದು ಯಶ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಮ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ, ರಾವಣ ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು!

ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡ್ತಿರೋ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ, "ಯಶ್ ಅವರು ಯಾಕೆ ರಾಮನ ಪಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು?" ಎಂಬುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉತ್ತರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಿನೆಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಿಕ್ ಕೊಡುವಂತಿದೆ. "ರಾಮನ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಮತ್ತು ಗೆಲುವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದರೆ, ಎದುರಾಳಿ ರಾವಣ ಅಷ್ಟೇ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ರಾವಣನ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ನನಗಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರೂ ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ 'ರಾವಣನನ್ನು ಸೋಲಿಸೋದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ' ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಬರಬೇಕು. ಅಂತಹ ರಾವಣನನ್ನು ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೋಲಿಸಿದಾಗಲೇ ಆ ಕಥೆಗೆ ಒಂದು ತೂಕ ಸಿಗುತ್ತೆ" ಅಂತ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಮಾಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪು ಮತ್ತು ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಕನಸು

ರಾಮಾಯಣ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಡಿಎನ್‌ಎಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆದರೂ ಅದನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಯಶ್ ಹೇಳುವಂತೆ, "ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಕಥೆಗಳೇ ಬೇರೆ, ಇವತ್ತಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇ ಬೇರೆ. ಇದನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತರಲು ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರಾದ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ (DNEG ಸಂಸ್ಥೆ) ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ವಿಎಫ್‌ಎಕ್ಸ್ ಕೊಡುವ ಡಿಎನ್‌ಎಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ದೃಶ್ಯ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಯೇ ಇರಲ್ಲ."

ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ?

ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಭವ್ಯ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯದ ಮೊದಲ ಭಾಗ 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎರಡನೇ ಭಾಗ 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದು ಕೋಲಾರದ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಗನಾಗಿ ಬಂದ ಹುಡುಗ, ಇಂದು 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ!

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