ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಧನರಾದ ಸುದ್ದಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ದೇಹವನ್ನು ದುಬೈನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲು ಹಲವು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
2018ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಧನರಾದ ಸುದ್ದಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ದೇಹವನ್ನು ದುಬೈನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲು ಹಲವು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ‘ಎಂಬಾಮಿಂಗ್’ ಎಂಬ ಪದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಎಂಬಾಮಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು? ಮರಣದ ನಂತರ ಪಾರ್ಥಿವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ವಿದೇಶದಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ತವರಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಗತ್ಯ ಏನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದವು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಂಬಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಎಂಬಾಮಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು?
ಎಂಬಾಮಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ಮರಣದ ನಂತರ ಪಾರ್ಥಿವ ದೇಹವು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕೊಳೆಯುವುದನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆಯಲು ಬಳಸುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಧಾನ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ದೇಹದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಣಜಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪಾರ್ಥಿವ ದೇಹವನ್ನು ಕೆಲವು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಮಾಡುವ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಎಂಬಾಮಿಂಗ್.
ಯಾವಾಗ ಎಂಬಾಮಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ?
ಪಾರ್ಥಿವ ದೇಹವನ್ನು ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಎಂಬಾಮಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ತಡವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಪಾರ್ಥಿವ ದೇಹವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೇಶದ ನಿಯಮಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬಾಮಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು.
ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು?
ಶ್ರೀದೇವಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಬಳಿಕ, ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ದೇಹವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲು ಅಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಿವ ದೇಹವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ದುಬೈನಲ್ಲೇ ಎಂಬಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅಗತ್ಯ ಅನುಮತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ, ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ದೇಹವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು.
ಎಂಬಾಮಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?
ಎಂಬಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ತಜ್ಞರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹದ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಇತರ ದ್ರವಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಳಸುವ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದ್ರಾವಣಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹಾಳಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಎಂಬಾಮಿಂಗ್ ನಡುವೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ?
ಪಾರ್ಥಿವ ದೇಹವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಎಂಬಾಮಿಂಗ್ ಎರಡೂ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಕೊಳೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಂಬಾಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎರಡೂ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದೇ?
ಇಲ್ಲ. ಎಂಬಾಮಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಶಾಶ್ವತ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನವಲ್ಲ. ಇದು ಮರಣದ ನಂತರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಹಜ ಕೊಳೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿಧಾನ ಮಾತ್ರ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿದೇಶದಿಂದ ಪಾರ್ಥಿವ ದೇಹವನ್ನು ತವರಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ನಿಧನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.