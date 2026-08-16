ದಾಖಲೆ ಬರೆದ Amruthadhaare ಭೂಮಿಕಾ ಕೂದಲು: ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ- ಏನಿದು ವಿಷ್ಯ
ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಕಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಗುಣಮುಖಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ, ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ನಂತರ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಕೂದಲು ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಗೌತಮ್ನನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಜೈದೇವ್ ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್
ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್ (Amruthadhaare Serial)ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಭೂಮಿಕಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಕಟ ಮುಗಿದಿದೆ. ಭೂಮಿಕಾ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲಲ್ಲಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದ್ದ ಆತಂಕಗಳು ದೂರವಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಳೀತಾರೋ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕಾಏಕಿ ಕೂದಲು
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಿಮೋಥೆರಪಿಯಾದ ಕಾರಣ, ಭೂಮಿಕಾಗೆ ಕೂದಲು ಕಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ (ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 9 ತಿಂಗಳು ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರು) ಕೂದಲು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಕುತೂಹಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಭೂಮಿಕಾಗೆ ಒಮ್ಮಲೇ ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ?
ಇದರ ಪ್ರೊಮೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸೀರಿಯಲ್ ಕಾಲೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಕಾ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ್ಲು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಷ್ಟು ಉದ್ದನೇ ಕೂದಲು ಕೆಲವೇ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿತಾ ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಗೌತಮ್
ಸದ್ಯ ಗೌತಮ್, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಜೈದೇವ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶಕುಂತಲಾ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಗೋಳಿನ ಮೇಲೆ ಗೋಳು
ಗೌತಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಂದು ಗೋಳು ಆದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಳು ತೋರಿಸುತ್ತಲೇ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಟಿಆರ್ಪಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದಿರುವ ಕಾರಣ, ಸೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಸೀರಿಯಲ್ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಎ.
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