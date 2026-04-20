ನಟ ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರು 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮರಾಠಿ 6' ಶೋನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'ರಾಜ ಶಿವಾಜಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಜೆನಿಲಿಯಾ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರು ಸಾಯಿಬಾಯಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್ ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಜ ಶಿವಾಜಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಖತ್ ಥ್ರಿಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಿತೇಶ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮರಾಠಿ 6' ಶೋನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಜೆನಿಲಿಯಾ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪತ್ನಿ ಸಾಯಿಬಾಯಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು.
ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಿತೇಶ್, "ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜೆನಿಲಿಯಾ, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿಯವರ ಪತ್ನಿ ಸಾಯಿಬಾಯಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಾಗ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಾನು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ ಎನಿಸುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಈ ಸುಳಿವು 'ರಾಜ ಶಿವಾಜಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
'ರಾಜ ಶಿವಾಜಿ' ಟ್ರೈಲರ್ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ತಾರಾಗಣ ಅನಾವರಣ
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್ ನಟನೆಯ 'ರಾಜ ಶಿವಾಜಿ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಶಿವಾಜಿ ನಡೆಸುವ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟದ ಝಲಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಮರಾಠಾ ಯೋಧನಾಗಿ ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿಯ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಜೆನಿಲಿಯಾ ದೇಶಮುಖ್ ಕಥೆಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರು ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಸಂಭಾಜಿ ಶಾಹಾಜಿ ಭೋಸಲೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಮಹೇಶ್ ಮಾಂಜ್ರೇಕರ್ ಮತ್ತು ಬೊಮನ್ ಇರಾನಿ ಅವರಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಟರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೃಹತ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೈ-ಆಕ್ಟೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಶ್ರೀಮಂತ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಇರಲಿದೆ.
ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅಜಯ್-ಅತುಲ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವನ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವಿದೆ. 'ರಾಜ ಶಿವಾಜಿ' ಚಿತ್ರವು ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಬಲವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮತ್ತು ನಟರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ಮಹೇಶ್ ಮಾಂಜ್ರೇಕರ್ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಜೆನಿಲಿಯಾ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರು ಮುಂಬೈ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಂಪನಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ರಾಜ ಶಿವಾಜಿ' ಚಿತ್ರವು ಮೇ 1 ರಂದು ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.