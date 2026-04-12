ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೇಲೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಶೇ. 40ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 'ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಲ್ವಾನ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ, ಇದರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು 'ಮಾತೃಭೂಮಿ' ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಿನಿಮಾ 2020ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಂಗಾಮ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಚಿತ್ರದ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಚಿತ್ರತಂಡವು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ನೇರ ಉಲ್ಲೇಖ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, “ಮೊದಲು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೈಜ ಘಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಪೂರ್ವ ಲಖಿಯಾ ಅವರು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡವು ಸುಮಾರು ಶೇ. 40ರಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ.”
ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, “ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಉಲ್ಲೇಖ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಲ್ಲ” ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೂ, ಚಿತ್ರತಂಡವು ನೆರೆಯ ದೇಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಆತಂಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗಿಲ್ಲ.
'ಮಾತೃಭೂಮಿ' ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್
ಈ ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲು ಮೇ 15ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ. ಅಪೂರ್ವ ಲಖಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ'ಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲದೆ, ಝೆನ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಶ್ರೀ ಸೇನ್ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.