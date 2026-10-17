Ranabaali success meet: ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ರಣಬಾಲಿ' ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಪತಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ನಟನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ರಣಬಾಲಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು 'ಪುಷ್ಪ 2' ಚಿತ್ರದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ರಾಹುಲ್ ಸಾಂಕ್ರಿತ್ಯನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ 'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ನಟನೆಯನ್ನು ಸುಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ
'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ, "ನಾನು 'ರಣಬಾಲಿ'ಯನ್ನು ರಣಬಾಲಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಣಬಾಲಿ ನಡುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿತ್ತು. ಚಿತ್ರೀಕರಣವಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ರಣಬಾಲಿಯ ಛಾಯೆಯೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. 'ವಿಜು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ?' ಎಂದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ಗೊತ್ತಾ?" ಎಂದರು.
ಅವರು ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮಗೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, "ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು, ಆದರೆ ಅವರು ಎಂತಹ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಅವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣವೂ ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ನಟನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದೆ. ಇದು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೊಸ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ 'ಪುಷ್ಪ 2' ನಟನೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ
ರಣಬಾಲಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶವು ತಮಗೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು 'ಪುಷ್ಪ 2' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿತು ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪುಷ್ಪ ನಟ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನು ಅವರ ಮುದ್ದಿನ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾ, "ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, 'ಪುಷ್ಪ 2' ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್ (ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್) ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ನನಗೆ ಇಂತಹದ್ದೇ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು. ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅವರ ನೈಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಬೇರೆ, ಪುಷ್ಪ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅವರೇ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರು" ಎಂದರು.
ಹಿಂದೆ ವಿಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಈಗಿನದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಅದೇ ರೀತಿ, ನಾನು ವಿಜು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ... ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ನಟಿಸುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈ ಭಾವನೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಾವು ಹಿಂದೆ 'ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ' ಮತ್ತು 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ 'ರಣಬಾಲಿ' ಮತ್ತು 'ಜಯಮ್ಮ' ಪಾತ್ರಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬಾ ತಟ್ಟಿದವು. ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರದ್ದೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಇದು ಅವರ 'ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ'" ಎಂದರು.
ತಾನು ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಈಗ ಒಬ್ಬರೇ ಎಂದ ರಶ್ಮಿಕಾ
'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ, "ಭರ್ತ (ಪತಿ)... ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ನೋವು, ಸಂತೋಷ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವೀಗ ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಾವು ಡೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, "ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನೋಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವೀಗ ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಅವರ ಉಳಿದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಂತೆಯೇ ಈ ಚಿತ್ರವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ; ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ವೋಸ್ಲೂ (Arnold Vosloo) ಮುಖ್ಯ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ 'ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್' (Sacnilk) ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹9.25 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ (Net) ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹16.15 ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟು (Gross) ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.