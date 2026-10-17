Telugu Bigg Boss Kannada actors: ಒಂದೇ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಇಬ್ಬರು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ನಟರು ಇದೀಗ ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರುಬದುರಾಗಿದ್ದಾರೆ!
ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್'ಗೆ ಒಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಇಬ್ಬರು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ನಾಯಕರು, ಇಂದು ಒಂದೇ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎದುರುಬದುರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ರೀಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮಿಂಚಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರು, ಈಗ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೇಮ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿ ಕಾದಾಟಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
'ನಾಗಕನ್ನಿಕೆ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಂಟು
ಕನ್ನಡದ 'ಕಲರ್ಸ್ ಸೂಪರ್' ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿದ್ದ ಮೆಗಾ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ನಾಗಕನ್ನಿಕೆ'ಯನ್ನು ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರಿಯರು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೇ ನಾಯಕ 'ಪ್ರೀತಮ್' ಪಾತ್ರ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಸೀರಿಯಲ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೀತಮ್' ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ನಟ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಣ್ಣಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ, ರಗಡ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಮೂಲಕ ಅವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕನ್ನಡ ನಟ ಮುಕೇಶ್ ಗೌಡ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ತಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದ ಮೈಕಟ್ಟು, ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಮುಕೇಶ್ ಕೂಡ 'ಪ್ರೀತಮ್' ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಈ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆಯರಾದರು.
ತೆಲುಗು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಪಾರುಪತ್ಯ
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ಇಬ್ಬರೂ ನಟರು ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಕೇವಲ ಭಾಷೆ ಬೇರೆಯಾದರೂ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಮರುಳು ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾಗಿ ಮಿಂಚಿ, ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲೂ ಬೃಹತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ತೆಲುಗು ನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಕನ್ನಡ ನಟರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಯೋಜಕರು, ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಮುಖಾಮುಖಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್, ಗಂಟೆಗೊಂದು ಕಿತ್ತಾಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ನಟರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ನಟನಾ ಪಯಣ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತು ಗೆಳೆತನ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದಾರಾ? ಅಥವಾ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಕಾದಾಡಲಿದ್ದಾರಾ? ಎಂಬುದು ಶೋಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ತಂದಿದೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೀತಮ್ VS ಪ್ರೀತಮ್'
ಸದ್ಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು "ಪ್ರೀತಮ್ VS ಪ್ರೀತಮ್" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಕನ್ನಡದ ಕಲಾವಿದರು ತೆಲುಗು ನೆಲದಲ್ಲಿ ರಾಜನಂತೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತೆಲುಗು ವೀಕ್ಷಕರು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನೋಡಲು ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ರೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ, ರಿಯಲ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾರು ವಿಜೇತರ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ!