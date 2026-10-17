Aasiya red saree look: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಗಗನ್ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸದೆ ನೋಡಿದರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಸಿಯಾ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ವಾಕ್ಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಗಗನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರುನಾಡೇ ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವುಗಳು ಹಾಗೂ ರೋಚಕತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜಗಳ, ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮತ್ತು ಟಾಸ್ಕ್ಗಳ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ರಂಗುರಂಗಿನ ಕ್ಷಣಗಳು ಮೂಡಿಬರುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ‘ರಾಂಪ್ ವಾಕ್’ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಗೆಬಗೆಯ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಸಿಯಾ ಅವರ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯ ಲುಕ್!
ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಆಕರ್ಷಕ ಸೀರೆಯನ್ನುಟ್ಟು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ಆಸಿಯಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಡೀ ಮನೆಮಂದಿ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ನಗು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟದ ಮೂಲಕವೇ ಆಸಿಯಾ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದರು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರು ತೋರಿದ ಗತ್ತು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಗೆ ಹೊಸ ಮೆರುಗು ತಂದಿತು.
ಆಸಿಯಾ ಅವರ ಈ ನಯನಮನೋಹರ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹ-ಸ್ಪರ್ಧಿ ಗಗನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸಿಯಾ ರಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸದೆ, ಅವರನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಗಗನ್ ಅವರ ಮುಖಭಾವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಆಸಿಯಾ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆದ ಗಗನ್, ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಅವರ ಲುಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಗನ್ ಅವರ ಈ ಮುಗ್ಧ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬಗೆಬಗೆಯ ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗಗನ್ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಸಿಯಾ ಅವರ ರೆಡ್ ಸೀರೆ ಲುಕ್ಗೆ ಫಿದಾ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಫೈರ್ ಇಮೋಜಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಗಗನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಲೆಳೆಯುತ್ತಾ, "ಸಾಕು ಗುರಾಯಿಸಿದ್ದು, ಹಂಗೆ ನೋಡಬೇಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ!" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಜಗಳ-ಕಿತ್ತಾಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಸುಂದರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಮತ್ತು ಗಗನ್-ಆಸಿಯಾ ಅವರ ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಷಣಗಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರಸದೌತಣ ನೀಡಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.
ಆಸಿಯಾ ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಕೇವಲ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಆಸಿಯಾ ಸದಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ರಾಂಪ್ ವಾಕ್ಗಾಗಿ ಅವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಂಪು ಸೀರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಳೆ ಕಟ್ಟಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಿಯರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆನ್ಷನ್ ನಡುವೆ ಮನರಂಜನೆಯ ರಿಲೀಫ್
ವಾರಾಂತ್ಯದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಭಯ, ಕಠಿಣ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿತ್ತಾಟಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಗಂಭೀರ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ರಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ, ನಗು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕ್ಷಣಗಳು ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವು.