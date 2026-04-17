‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ರಣಬೀರ್ಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ TIME ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಹೆಸರು ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಂದಿರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಈಗ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರೆಗಿನ ಪಯಣವನ್ನು ಅವರು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಮಿತ್, ರಣಬೀರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹೀಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, "ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಂದಿರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾ, ನಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ನಂತರ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತರಲು ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಪಯಣ. ನಿನ್ನ ಪಯಣವನ್ನು ನಾನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಏಳು-ಬೀಳು, ನಿನ್ನ ಮೌನದ ಹೋರಾಟ, ಮತ್ತು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ನೀನು ಸರಳವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡ ರೀತಿ... ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಎರಡನೇ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲು ನಿನಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ನಟ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ."
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 2026ರ TIME ಪತ್ರಿಕೆಯ 'ವಿಶ್ವದ 100 ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ' ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಹೆಸರು ಸೇರಿರುವುದಕ್ಕೂ ನಮಿತ್ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಣಬೀರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳ ಆರಂಭ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನೀನು ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. TIMEನ 100 ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದಿರುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಹ. ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತು ಕೊನೆಗೂ ಗುರುತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆರಂಭ, ಗೆಳೆಯ. ನಿನಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿ," ಎಂದು ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಸರಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ರಾಮಾಯಣದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವೆಂದು ನಂಬಲಾದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜಕುಮಾರ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿದೆ. ಅವನ ವನವಾಸ ಮತ್ತು ರಾವಣನೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧದ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರು
ರಣಬೀರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಮತ್ತು ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಎ. ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಟೀಸರ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷ ಝಲಕ್ ಒಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ರಣಬೀರ್ ಅವರನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. 'ರಾಮಾಯಣ: ದಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಈ ಟೀಸರ್, ರಣಬೀರ್ ಪಾತ್ರದ ಮೊದಲ ನೋಟವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ರವಿ ದುಬೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಕೆಲವು ಶಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರಾವಣನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ತುಣುಕುಗಳೂ ಇವೆ. 'ರಾಮ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಯಣ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿವೆ.
ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ?
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗ 2026ರ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ