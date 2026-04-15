‘ಥಿಂಕ್‌ ಬಿಗ್‌’ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಅನ್ವರ್ಥದಂತಿರುವ ಯಶ್‌ ಇದೀಗ ತನ್ನ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ ವಿಶೇಷ ವೇದಿಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ವಿತರಕರು ಸೇರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಸಿನಿಮಾಕಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕಾದ ಲಾಸ್ ವೇಗಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಚರ್ಚೆ, ಸಂವಾದ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಯಶ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಕರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮುಂದೆ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಶ್‌ ವೀಡಿಯೋ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ ಆಗಿದೆ.

ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್‌ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರೂ ಯಶ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌’ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌’ ಜೂ.4ರಂದೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ‘ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗ 1’ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.