ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾವಣನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಗಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆತನ ಜೀವನದ ಪಯಣವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.28): ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಅದರಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಪಾತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದ ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಇದೀಗ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾವಣನನ್ನು ಅಥವಾ ಆತನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಗಳುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಿತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ, ರಾವಣನ ಜೀವನದ ಪಯಣ ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಂಡದ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾವಣನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವನಂತೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ: ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದ ಚಿತ್ರಣದ ಕುರಿತು ಕೇಳಿಬಂದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾವಣನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವನಂತೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಭಾವ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
“ನಾವು ರಾವಣನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವನಂತೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಜನರು ಏನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಯಶ್ ಎಂಬ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅವರನ್ನು. ಅವರಿಗೆ ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಶಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮನೇ ಬರಬೇಕಾಯಿತು,” ಎಂದು ನಮಿತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾವಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ನಮಿತ್, ಚಿತ್ರತಂಡವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಂದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ದಶಾನನ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ರಾವಣ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಪಯಣವನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಪಾತ್ರದ ಜೀವನ ಪಯಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರಿಂದ ಆತನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
“ನಾವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ರಾವಣನನ್ನು ಹೊಗಳುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ,” ಎಂದು ನಮಿತ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿವನಿಂದ ರಾವಣನಿಗೆ ವರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಕೆ?
ರಾವಣನ ಚಿತ್ರಣದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾವಣನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಶಿವನಿಂದ ವರಗಳು ದೊರೆತಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ದೇವರುಗಳು ಆತನಿಗೆ ವರ ನೀಡಿದ್ದೇಕೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
“ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಕೇಳದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ರಾವಣ ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಶಿವರು ಅವನಿಗೆ ವರಗಳನ್ನು ಏಕೆ ನೀಡಿದರು? ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತನೇ ಅವನಿಗೆ ವರ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತೆ ಅವನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿರಬೇಕು,” ಎಂದು ನಮಿತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆ
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಬಿಡುಗಡೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ 2027ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ, ಇದೀಗ ದೀಪಾವಳಿ 2028ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇನ್ನು ಮೊದಲ ಭಾಗವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 27ರವರೆಗೆ 23 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹1,790.10 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹1,000.55 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ.