ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಡಿಷನ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಪಾತ್ರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪಾಲಾಯಿತು, ಆದರೂ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.24): ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1’ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನಾಗಿ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ₹1,700 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮೂರನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಆಡಿಷನ್ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು, ಕೊನೆಗೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಾಗ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದ ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಈ ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ.
ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಆಡಿಷನ್ ನೀಡಿದ್ದೆ:
ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕಣ್ಣನ್ ಅವರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ‘ರಾಮಾಯಣ’ದ ಪಾತ್ರವರ್ಗ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಆಗ ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದೆ. ತಮ್ಮ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಶ್ರೀನಿಧಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪಾತ್ರ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಪಾಲಾಯಿತು.
‘ನಾನು ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ’
ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿಷನ್ ನೀಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. “ನಾನು ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ನಾನೇನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಟಿಯಲ್ಲ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ನಾನು ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿಷನ್ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾನು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪಾತ್ರ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ” ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು ಅಥವಾ ತಾವೇ ಆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ, ನಡೆದ ವಿಷಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಯಶ್ ರಾವಣ, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸೀತೆ ಆಗಿದ್ದರೆ?
‘ರಾಮಾಯಣ’ದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರ ಆಡಿಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ‘ಕೆಜಿಎಫ್: ಚಾಪ್ಟರ್ 2’ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಜೋಡಿ ರಾಕಿ ಮತ್ತು ರೀನಾ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅವರ ಜೋಡಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾವು ಸೀತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
‘ಕೆಜಿಎಫ್ 2’ನಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ, ತಾವು ಸೀತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವೂ ಅವರಿಗೆ ಮೂಡಿತ್ತು. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೈತಪ್ಪಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಅವಕಾಶದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಅವರು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ
2018ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಕೆಜಿಎಫ್: ಚಾಪ್ಟರ್ 1’ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರೀನಾ ದೇಸಾಯಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀನಿಧಿ, ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ 2022ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಕೆಜಿಎಫ್: ಚಾಪ್ಟರ್ 2’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವರು ರೀನಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಭಾಗವೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತು. ಯಶ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರ ಜೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಸರಣಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.
ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಶ್ರೀನಿಧಿ
‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಸರಣಿಯ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. 2022ರಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಕ್ರಮ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಕೋಬ್ರಾ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾವನಾ ಮೆನನ್ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರು. ನಾನಿ ಅಭಿನಯದ ‘HIT: ದಿ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ 2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡದ ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀನಿಧಿ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಈಗ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ರಾಮಾಯಣ’ದ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅದನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ‘ರಾಮಾಯಣ’ದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರ ಹಳೆಯ ಆಡಿಷನ್ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಕನ್ನಡದ ಈ ನಟಿಯ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.